На Западе предпочли не заметить теракта в Старобельске, заявил Небензя

НЬЮ-ЙОРК, 1 июн – РИА Новости. Весь мир после теракта ВСУ в Старобельске ЛНР узнал об очередном зверстве киевского режима, но только политический истеблишмент Запада предпочел на заметить трагедии, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
"Весь мир узнал об очередном зверстве киевского режима, но только политический истеблишмент Запада, включая наших западных коллег по СБ, предпочел на заметить этого теракта", – сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.
"Ни слова соболезнования. Только обвинения в фейках и отсутствии информации", - добавил Небензя.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.