Небензя заявил, что русофобы создают поводы для поддержки Зеленского

ООН, 1 июн - РИА Новости. Западные русофобы создают новые инфоповоды для поддержки режима Владимира Зеленского, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в связи с инцидентом с БПЛА в Румынии.
"По сути западные русофобы создают новые поводы для сплочения своих рядов на антироссийской основе и поддержания внеблоковой дисциплины, в том числе с целью их стимулирования для продолжения оказания военной поддержки режиму Зеленского", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.
В пятницу министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что из-за инцидента было решено объявить генконсула России в Констанце персоной нон грата и закрыть генконсульство РФ в этом городе.