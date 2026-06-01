22:52 01.06.2026 (обновлено: 22:58 01.06.2026)
ЧП с дроном в Румынии случилось после обращения Зеленского, заявил Небензя

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
  • Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что инцидент с БПЛА в Румынии произошел на следующий день после обращения Владимира Зеленского к Дональду Трампу о нехватке ПВО.
ООН, 1 июн - РИА Новости. Россия считает неслучайным, что инцидент с БПЛА в Румынии произошел на следующий день после обращения Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу о нехватке ПВО, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Считаем неслучайным, что инцидент с дроном произошел на следующий день после обращения Зеленского к президенту США Трампу с просьбой предоставить ракеты к американской системы ПВО Patriot и его публичных стенаний о том, что в Вашингтоне оставляют без внимания его требования", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.
В пятницу министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Президент Румынии Никушор Дан решил объявить генконсула России в Констанце персоной нон грата и закрыть генконсульство.
РумынияРоссияВ миреСШАВладимир ЗеленскийВасилий НебензяДональд ТрампООН
 
 
