Около пяти тысяч специалистов работают в "Мосводостоке"

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Около 5 тысяч специалистов работают в ГУП "Мосводосток", они обеспечивают работу гидротехнических сооружений и водосточных сетей, следят за состоянием рек и других водоемов в Москве, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

"Сегодня 51-летие отмечает ГУП "Мосводосток" и его коммунальный флот. Предприятие объединяет около 5 тысяч специалистов. Они обеспечивают работу гидротехнических сооружений и водосточных сетей, следят за состоянием рек и других водоемов", - говорится в сообщении комплекса на платформе "Макс".

Отмечается, что специализированные суда коммунального флота круглосуточно обходят Москву-реку в городских границах и судоходную часть реки Яузы, очищая их от различного мусора и посторонних предметов.

"На балансе предприятия - 30 судов. Это мусоросборщики, быстроходные катера, буксиры, плавучие краны, транспортные шаланды и сторожевая брандвахта - для размещения экипажей на время ремонта или в межнавигационный период", - уточняется в сообщении.

Подчеркивается, что кроме мусоросборщиков, реки очищают десятитонные быстроходные катера. На устьевых участках малых рек работают плавучие краны. Для транспортировки мусора и донных отложений используют грунтоотвозные шаланды.