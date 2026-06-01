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17:15 01.06.2026 (обновлено: 17:15 03.06.2026)
Около пяти тысяч специалистов работают в "Мосводостоке"

Около 5 тысяч специалистов работают в ГУП "Мосводосток"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРаботник Мосводостока
Работник Мосводостока - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Около 5 тысяч специалистов работают в ГУП "Мосводосток", они обеспечивают работу гидротехнических сооружений и водосточных сетей, следят за состоянием рек и других водоемов в Москве, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"Сегодня 51-летие отмечает ГУП "Мосводосток" и его коммунальный флот. Предприятие объединяет около 5 тысяч специалистов. Они обеспечивают работу гидротехнических сооружений и водосточных сетей, следят за состоянием рек и других водоемов", - говорится в сообщении комплекса на платформе "Макс".
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Отмечается, что специализированные суда коммунального флота круглосуточно обходят Москву-реку в городских границах и судоходную часть реки Яузы, очищая их от различного мусора и посторонних предметов.
"На балансе предприятия - 30 судов. Это мусоросборщики, быстроходные катера, буксиры, плавучие краны, транспортные шаланды и сторожевая брандвахта - для размещения экипажей на время ремонта или в межнавигационный период", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что кроме мусоросборщиков, реки очищают десятитонные быстроходные катера. На устьевых участках малых рек работают плавучие краны. Для транспортировки мусора и донных отложений используют грунтоотвозные шаланды.
"Перед началом летней навигации все суда проходят техобслуживание", - заключается в сообщении.
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