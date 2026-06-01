Россиянам рассказали, как мошенники используют тему ИИ в своих схемах

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Злоумышленники используют высокий интерес россиян к новым технологиям и обещают "быстрый заработок" на инвестициях в ИИ-компании, обучение работе с нейросетями или удаленное трудоустройство "AI-специалистом", сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Злоумышленники используют высокий интерес граждан к новым технологиям и обещают "быстрый заработок" на инвестициях в ИИ-компании, обучение работе с нейросетями или удалённое трудоустройство "AI-специалистом". На практике подобные предложения нередко оказываются способом хищения денежных средств или персональных данных", - говорится в сообщении

В ведомстве отметили, что фиксируются схемы, в которых россиян убеждают оплатить "доступ к уникальной платформе", "обязательную подписку", "обучающий курс" или "страховой депозит" для начала работы, после перевода денег организаторы перестают выходить на связь либо продолжают выманивать средства под различными предлогами.

Правоохранители добавили, что также распространены псевдоинвестиционные проекты, обещающие сверхдоходы "благодаря искусственному интеллекту", при этом фактически не ведущие никакой реальной деятельности.