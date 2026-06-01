Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, как мошенники используют тему ИИ в своих схемах - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:17 01.06.2026
Россиянам рассказали, как мошенники используют тему ИИ в своих схемах

МВД: мошенники обещают быстрый заработок на инвестициях в ИИ-компании

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники используют высокий интерес россиян к новым технологиям, обещая "быстрый заработок" на инвестициях в ИИ-компании, обучение работе с нейросетями или удаленное трудоустройство "AI-специалистом".
  • Организаторы мошеннических схем убеждают людей оплатить доступ к различным сервисам, после чего перестают выходить на связь или продолжают выманивать средства под различными предлогами.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Злоумышленники используют высокий интерес россиян к новым технологиям и обещают "быстрый заработок" на инвестициях в ИИ-компании, обучение работе с нейросетями или удаленное трудоустройство "AI-специалистом", сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Злоумышленники используют высокий интерес граждан к новым технологиям и обещают "быстрый заработок" на инвестициях в ИИ-компании, обучение работе с нейросетями или удалённое трудоустройство "AI-специалистом". На практике подобные предложения нередко оказываются способом хищения денежных средств или персональных данных", - говорится в сообщении.
Девушка разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
В МВД рассказали, какие термины используют мошенники для обмана россиян
Вчера, 11:46
В ведомстве отметили, что фиксируются схемы, в которых россиян убеждают оплатить "доступ к уникальной платформе", "обязательную подписку", "обучающий курс" или "страховой депозит" для начала работы, после перевода денег организаторы перестают выходить на связь либо продолжают выманивать средства под различными предлогами.
Правоохранители добавили, что также распространены псевдоинвестиционные проекты, обещающие сверхдоходы "благодаря искусственному интеллекту", при этом фактически не ведущие никакой реальной деятельности.
"Популярность подобных легенд объясняется тем, что актуальные технологии вызывают повышенный интерес, но при этом многие плохо понимают принципы их работы. Этим активно пользуются мошенники, создавая видимость инновационности и профессиональной экспертизы", - заключили в МВД.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Мошенники начали массово пугать россиян кражей биометрических данных
29 мая, 06:01
 
ТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала