Эксперт предупредил о распространенных схемах обмана детей в интернете

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мошенники в интернете часто нацелены на детей: они выдают себя за товарищей по игре или блогеров, предлагают "редкие предметы" и призы за перевод денег или фото банковской карты, а также взламывают аккаунты друзей и просят срочно отправить код из смс, рассказал РИА Новости директор по информационной безопасности Ozon Кирилл Мякишев.

"Эксперты выделяют несколько типичных схем, с которыми часто сталкиваются дети: обман в играх, когда мошенники выдают себя за товарища по игре или любимого блогера и предлагают "редкий предмет" или "приз" за перевод денег или за фото банковской карты мамы; сообщения от "друга" с просьбой срочно отправить код из смс или пополнить баланс, потому что "карта заблокирована", - сказал он.

Еще одна популярная схема мошенничества - ссылки на фейковые сайты, которые маскируются под известные бренды и просят ввести данные карты или аккаунта.

Специалист напомнил, что основой цифровой безопасности ребенка остается доверие внутри семьи. Если ребенок столкнулся с подозрительной ситуацией в интернете, важно, чтобы он не скрывал проблему, а сразу рассказал о ней близким. "Отдельное внимание нужно уделять цифровой гигиене – детям важно объяснять правила понятным языком, без запугивания", - объяснил Мякишев.

Эксперт выделил ряд правил, которые следует обсудить с детьми. Среди них - использование надежных паролей и двухфакторной аутентификации. Он напомнил, что не стоит переходить по подозрительным ссылкам, даже если их прислали в чат класса или знакомый в мессенджере, а также сообщать коды подтверждения, пароли, данные банковских карт и отправлять скриншоты из банковских приложений.

Не надо также делиться личными данными, в том числе не стоит выкладывать в соцсети фотографии дома, школы, класса, документов родителей и другой конфиденциальной информации. Не нужно общаться с незнакомцами и выполнять "задания" от людей, которые представляются другом, учителем или родителем, но пишут с нового аккаунта, перечислил Мякишев.