Рейтинг@Mail.ru
Эксперт предупредил о распространенных схемах обмана детей в интернете - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:22 01.06.2026 (обновлено: 10:09 01.06.2026)
Эксперт предупредил о распространенных схемах обмана детей в интернете

РИА Новости: мошенники в интернете выдают себя за друзей по игре или блогеров

© Depositphotos.com / amixstudioПодросток за компьютером
Подросток за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© Depositphotos.com / amixstudio
Подросток за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники нацелены на детей и используют схемы обмана в играх, предлагают «редкие предметы» или «призы» за перевод денег или фото банковской карты.
  • Распространены случаи, когда мошенники взламывают аккаунты друзей и просят срочно отправить код из СМС или пополнить баланс.
  • Для обеспечения цифровой безопасности ребенка важно обсуждать с ним правила поведения в интернете, объяснять важность использования надежных паролей, двухфакторной аутентификации и цифровой гигиены.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мошенники в интернете часто нацелены на детей: они выдают себя за товарищей по игре или блогеров, предлагают "редкие предметы" и призы за перевод денег или фото банковской карты, а также взламывают аккаунты друзей и просят срочно отправить код из смс, рассказал РИА Новости директор по информационной безопасности Ozon Кирилл Мякишев.
"Эксперты выделяют несколько типичных схем, с которыми часто сталкиваются дети: обман в играх, когда мошенники выдают себя за товарища по игре или любимого блогера и предлагают "редкий предмет" или "приз" за перевод денег или за фото банковской карты мамы; сообщения от "друга" с просьбой срочно отправить код из смс или пополнить баланс, потому что "карта заблокирована", - сказал он.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Юрист предупредила о новой схеме мошенничества после блокировки Roblox
11 декабря 2025, 05:45
Еще одна популярная схема мошенничества - ссылки на фейковые сайты, которые маскируются под известные бренды и просят ввести данные карты или аккаунта.
Специалист напомнил, что основой цифровой безопасности ребенка остается доверие внутри семьи. Если ребенок столкнулся с подозрительной ситуацией в интернете, важно, чтобы он не скрывал проблему, а сразу рассказал о ней близким. "Отдельное внимание нужно уделять цифровой гигиене – детям важно объяснять правила понятным языком, без запугивания", - объяснил Мякишев.
Эксперт выделил ряд правил, которые следует обсудить с детьми. Среди них - использование надежных паролей и двухфакторной аутентификации. Он напомнил, что не стоит переходить по подозрительным ссылкам, даже если их прислали в чат класса или знакомый в мессенджере, а также сообщать коды подтверждения, пароли, данные банковских карт и отправлять скриншоты из банковских приложений.
Не надо также делиться личными данными, в том числе не стоит выкладывать в соцсети фотографии дома, школы, класса, документов родителей и другой конфиденциальной информации. Не нужно общаться с незнакомцами и выполнять "задания" от людей, которые представляются другом, учителем или родителем, но пишут с нового аккаунта, перечислил Мякишев.
Кроме того, он рекомендовал создавать для детей отдельные аккаунты в онлайн-сервисах без привязки основных банковских карт родителей и призвал помнить о цифровом следе: фотографии, переписки, геолокация и другие данные, однажды оказавшиеся в сети, могут долго сохраняться и попадать к злоумышленникам, поэтому все, что попадает в интернет, нужно воспринимать как потенциально публичное.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября 2025, 08:00
 
ТехнологииOzonОбществомошенникиМошенничествоСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала