06:38 01.06.2026 (обновлено: 10:09 01.06.2026)
Мошенники подделывают голоса директоров школ

  • Мошенники используют искусственный интеллект для подделывания голоса директора школы или декана и просят родителей перевести деньги.
  • Активизировалась схема с предоплатой за фото- и видеосъемку выпускного: в соцсетях предлагают дешевую профессиональную съемку, берут деньги заранее и не приходят на мероприятие.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мошенники с помощью искусственного интеллекта подделывают голос директора школы или декана и просят родителей выпускников перевести деньги, рассказал РИА Новости руководитель юридической компании "Голендяев и партнеры", член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев.
"В 2026 году появились новые схемы, одна из них - звонки с использованием искусственного интеллекта от "деканата" или "классного руководителя". Мошенники используют голосовые фейки, имитируя голос директора школы или декана, и просят родителей перевести деньги якобы на выпускной вечер или оплатить несуществующий штраф", - сказал юрист.
Он добавил, что также активизировалась схема с предоплатой за фото- и видеосъемку выпускного: в соцсетях предлагают дешевую профессиональную съемку, берут деньги заранее и не приходят на мероприятие.
