Мишустин поручил регионам обеспечить избиркомы помещениями для выборов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил регионам безвозмездно предоставлять избиркомам помещения для проведения выборов в Госдуму.
- Исполнительные органы субъектов РФ и органы местного самоуправления должны обеспечивать охрану предоставленных помещений, избирательной документации и оборудования.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил регионам безвозмездно предоставлять избиркомам помещения, необходимые для проведения выборов в Госдуму, соответствующее постановление размещено на портале официального опубликования правовых актов.
"Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления: предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе... необходимые помещения, включая помещения для голосования и помещения для хранения избирательной документации (в том числе обеспечивать охрану этих помещений, избирательной документации и оборудования)", - говорится в документе.