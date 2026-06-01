Мишустин поручил РКН пресекать агитационные материалы в интернете

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роскомнадзору пресекать распространение нарушающих законодательство агитационных материалов в интернете в связи с выборами в Государственную Думу, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по представлениям ЦИК РФ и избирательных комиссий субъектов РФ незамедлительно принимать меры по пресечению распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства РФ о выборах, а также информации, распространяемой с нарушением законодательства РФ о выборах", - говорится в документе.