Мишустин поручил РКН пресекать агитационные материалы в интернете

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роскомнадзору пресекать распространение нарушающих законодательство агитационных материалов в интернете в связи с выборами в Государственную Думу, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.