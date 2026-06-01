23:17 01.06.2026 (обновлено: 23:41 01.06.2026)
Мишустин поручил РКН пресекать агитационные материалы в интернете

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роскомнадзору пресекать распространение нарушающих законодательство агитационных материалов в интернете в связи с выборами в Государственную Думу.
  • Мишустин подписал постановление о мерах содействия избиркомам по проведению выборов в Госдуму.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роскомнадзору пресекать распространение нарушающих законодательство агитационных материалов в интернете в связи с выборами в Государственную Думу, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В понедельник Мишустин подписал постановление о мерах содействия избиркомам по проведению выборов в Госдуму.
"Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по представлениям ЦИК РФ и избирательных комиссий субъектов РФ незамедлительно принимать меры по пресечению распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства РФ о выборах, а также информации, распространяемой с нарушением законодательства РФ о выборах", - говорится в документе.
Выборы в Государственную думуФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоссияМихаил МишустинГосдума РФПолитика
 
 
