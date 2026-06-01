Мишустин поручил МВД усилить охрану избирательных участков в новых регионах

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил МВД РФ и Росгвардии усилить охрану избирательных участков в новых и приграничных регионах, говорится в постановлении правительства РФ.
"Министерству внутренних дел Российской Федерации совместно с Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации обеспечить ... усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, помещений, где хранятся избирательные бюллетени, помещений", - говорится в документе, обнародованном на сайте официального опубликования правовых актов.
Речь идет о территориях ДНР, ЛНР, Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Запорожской, Курской, Ростовской и Херсонской областей, а также города Севастополя.