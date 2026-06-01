Мишустин призвал защищать детей от чрезмерного увлечения телефоном

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал защищать российских детей от чрезмерного увлечения мобильными телефонами.
"Надо, конечно, детишек наших защищать от невнимания к литературе, к тем произведениям, о которых сегодня вы рассказали, от того, чтобы не проводить за играми очень много времени со своими телефонами. Для всех это, к сожалению, сегодня очень большая проблема", - сказал Мишустин, обращаясь к лауреатам правительственной премии в области детской литературы.
Премьер отметил, что чрезмерное увлечение телефоном становится проблемой и для самих ребят, которые привыкают к чрезвычайно быстрой смене картинки и затем "теряют фокус на более важных вещах", в том числе на занятиях в школе и на чтении художественной литературы.
Мишустин напомнил, что для его поколения произведения в жанре "приключения" были одними из самых интересных. Он добавил, что этот интерес хочется вернуть современному поколению, а сделать это невозможно без современных литературных авторов, без школы и без семьи.
Кроме того, глава кабмина отметил особую роль искусства и литературы в том, чтобы у детей оставалась "вера в чудеса".