Мишустин призвал защищать детей от чрезмерного увлечения телефоном

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий правительства в области детской и подростковой литературы за 2026 год

Краткий пересказ от РИА ИИ Михаил Мишустин призвал защищать российских детей от чрезмерного увлечения мобильными телефонами.

Он отметил, что из-за чрезмерного увлечения телефоном подростки теряют фокус на более важных вещах, в том числе на занятиях в школе и на чтении художественной литературы.

Мишустин отметил особую роль искусства и литературы в том, чтобы у детей оставалась вера в чудеса.

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал защищать российских детей от чрезмерного увлечения мобильными телефонами.

"Надо, конечно, детишек наших защищать от невнимания к литературе, к тем произведениям, о которых сегодня вы рассказали, от того, чтобы не проводить за играми очень много времени со своими телефонами. Для всех это, к сожалению, сегодня очень большая проблема", - сказал Мишустин , обращаясь к лауреатам правительственной премии в области детской литературы.

Премьер отметил, что чрезмерное увлечение телефоном становится проблемой и для самих ребят, которые привыкают к чрезвычайно быстрой смене картинки и затем "теряют фокус на более важных вещах", в том числе на занятиях в школе и на чтении художественной литературы.

Мишустин напомнил, что для его поколения произведения в жанре "приключения" были одними из самых интересных. Он добавил, что этот интерес хочется вернуть современному поколению, а сделать это невозможно без современных литературных авторов, без школы и без семьи.