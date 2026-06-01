Более 20 представителей медиахолдингов России внесли в базу "Миротворца"

19:12 01.06.2026
Работа за ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Более 20 представителей российских медиахолдингов были внесены в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Это генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов, заместитель генерального директора "Газпром-медиа Холдинга" Юлия Голубева, руководитель "Плюс студии" Яндекса Михаил Китаев, заместитель генерального продюсера онлайн-кинотеатра Okko Светлана Сонина, гендиректор "Кино-театр.ру" Жан Просянов, заместитель гендиректора по контенту онлайн-кинотеатра "Иви" Иван Гринин, продюсер и заместитель гендиректора онлайн-кинотеатра Premier Макар Кожухов, кинопродюсер и креативный директор "МТС Медиа" Илья Бурец, продюсер Антон Калинкин и другие члены жюри и экспертного совета Института развития интернета (ИРИ).
Персональные данные представителей медиахолдингов были опубликованы на сайте в понедельник. "Миротворец" обвиняет их в якобы покушении на суверенитет Украины, а также в публичной поддержке Российской Федерации.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.
