В Минобрнауки рассказали о мерах поддержки студенток с маленькими детьми

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Студентки, ставшие матерями в период обучения в вузе, имеют право на перевод с платного на бюджетное обучение, а также на получение материальной поддержки, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.

"Сегодня вузами реализуется целый комплекс мер социальной поддержки студенческих семей, в том числе перевод на бюджетные места молодых матерей, родивших в период обучения, единовременные и систематические выплаты в связи с заключением брака и рождением ребенка студенческим семьям с детьми, предоставление семейных комнат в общежитии вуза", - говорится в сообщении.

Кроме того, в случае необходимости студенты с детьми могут перейти на более комфортный для них индивидуальный учебный график, а также получить путевку в санаторий и дом отдыха.

В ведомстве добавили, что в 410 российских вузах сегодня оказывается материальная поддержка обучающимся одиноким матерям и отцам. В течение 2025 года такие выплаты получили 6405 студентов.