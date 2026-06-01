В Минобрнауки рассказали о мерах поддержки студенток с маленькими детьми - РИА Новости, 01.06.2026
03:30 01.06.2026 (обновлено: 10:07 01.06.2026)
В Минобрнауки рассказали о мерах поддержки студенток с маленькими детьми

© Depositphotos.com / lightpoet — Студенты во время занятий
Студенты во время занятий. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Студентки, ставшие матерями в период обучения в вузе, имеют право на перевод с платного на бюджетное обучение и на получение материальной поддержки.
  • Вузы предоставляют студенческим семьям социальные меры поддержки, включая выплаты в связи с рождением ребенка и возможность перехода на индивидуальный учебный график.
  • В 410 российских вузах материальную поддержку в течение 2025 года получили 6405 студентов-одиноких родителей.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Студентки, ставшие матерями в период обучения в вузе, имеют право на перевод с платного на бюджетное обучение, а также на получение материальной поддержки, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
"Сегодня вузами реализуется целый комплекс мер социальной поддержки студенческих семей, в том числе перевод на бюджетные места молодых матерей, родивших в период обучения, единовременные и систематические выплаты в связи с заключением брака и рождением ребенка студенческим семьям с детьми, предоставление семейных комнат в общежитии вуза", - говорится в сообщении.
Кроме того, в случае необходимости студенты с детьми могут перейти на более комфортный для них индивидуальный учебный график, а также получить путевку в санаторий и дом отдыха.
В ведомстве добавили, что в 410 российских вузах сегодня оказывается материальная поддержка обучающимся одиноким матерям и отцам. В течение 2025 года такие выплаты получили 6405 студентов.
Уточняется, что всего в российских университетах в настоящее время обучаются 55,7 тысячи женщин с несовершеннолетними детьми.
