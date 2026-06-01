Мендель сделала тревожное заявление после произошедшего в Одессе

- Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила о необходимости договориться о завершении конфликта на Украине после серии взрывов в Одессе.
- Она призвала договариваться о мире до того, как от Украины ничего не останется.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Украине нужно договориться о завершении конфликта, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель после серии взрывов в Одессе.
"И все же так называемые "патриоты" в Брюсселе и Киеве говорят нам, что это нормально. Они приветствуют "еще несколько лет войны. Ради чего? Чтобы оборонные компании стали богаче?" — написала она в соцсети X.
Мендель призвала договариваться о мире до того, как от Украины ничего не останется.
Украинские СМИ писали, что сегодня ночью в Одессе и Сумах прогремели взрывы.
