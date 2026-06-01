07:45 01.06.2026 (обновлено: 10:17 01.06.2026)
Два игрока РПЛ вошли в окончательный состав сборной Мексики на ЧМ-2026

Монтес и Чавес вошли в заявку сборной Мексики на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сесар Монтес и Луис Чавес вошли в окончательную заявку сборной Мексики для участия в чемпионате мира по футболу 2026 года.
  • В окончательный состав национальной команды вошли 26 футболистов, включая 40-летнего вратаря Гильермо Очоа.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Защитник московского "Локомотива" Сесар Монтес и полузащитник московского "Динамо" Луис Чавес вошли в окончательную заявку сборной Мексики для участия в чемпионате мира по футболу 2026 года, сообщается в аккаунте национальной команды в соцсети X.
Всего в окончательный состав национальной команды вошли 26 футболистов. Также вызов на турнир получил 40-летний вратарь кипрского АЕЛа Гильермо Очоа, который может сыграть на шестом чемпионате мира в карьере.
Монтес рассказал, что его шокировало в России после перехода в "Локомотив"
Монтесу 29 лет. В прошедшем сезоне он провел 26 матчей в чемпионате России за "Локомотив" и забил четыре гола. В составе железнодорожников он выиграл бронзовые медали Российской премьер-лиги (РПЛ).
Чавесу 30 лет. В сезоне-2025/26 хавбек пропустил большую часть матчей в составе клуба из-за разрыва крестообразной связки правого колена, который он получил на тренировке сборной Мексики во время Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Позднее он успешно перенес операцию и после восстановления сыграл четыре матча в РПЛ, проведя на поле суммарно 170 минут без результативных действий.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе сборная Мексики сыграет с командами ЮАР, Южной Кореи и Чехии.
Сборная Мексики по футболу обыграла команду Австралии в товарищеском матче
