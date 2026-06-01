Путин поручил разработать механизмы страхования жилых помещений от ЧС

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать механизмы страхования жилых помещений от чрезвычайных ситуаций.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам встречи с представителями муниципального сообщества, состоявшейся 21 апреля 2026 года, размещен на сайте Кремля.
Доклад необходимо представить до 1 сентября 2026 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.