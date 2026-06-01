Путин поручил разработать механизмы страхования жилых помещений от ЧС
09:56 01.06.2026 (обновлено: 10:07 01.06.2026)
Путин поручил разработать механизмы страхования жилых помещений от ЧС

Путин поручил кабмину разработать механизмы страхования жилых помещений от ЧС

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поручил кабмину разработать механизмы страхования жилых помещений от чрезвычайных ситуаций.
  • Доклад по разработке механизмов страхования необходимо представить до 1 сентября 2026 года, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать механизмы страхования жилых помещений от чрезвычайных ситуаций.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам встречи с представителями муниципального сообщества, состоявшейся 21 апреля 2026 года, размещен на сайте Кремля.
«

"Правительству Российской Федерации: при участии МЧС России и заинтересованных исполнительных органов субъектов Российской Федерации разработать механизмы страхования жилых помещений от чрезвычайных ситуаций", - говорится в документе.

Доклад необходимо представить до 1 сентября 2026 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Путин поручил оказать меры поддержки потерявшим жилье во время паводков
Владимир Путин, Россия, Михаил Мишустин, МЧС России, Общество
 
 
