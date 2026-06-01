Медведев анонсировал новый манифест от "Единой России"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев сообщил, что партия «Единая Россия» в ближайшее время представит обществу манифест, который может стать политической программой на долгосрочную перспективу.
- Манифест «Единой России» в настоящее время дорабатывается.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" в ближайшее время представит обществу манифест, который может стать политической программой на долгосрочную перспективу, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев.
Медведев в понедельник принял участие в расширенном заседании Бюро Высшего совета "Единой России".
"В ближайшее время "Единая Россия" также представит обществу и на суд партии манифест "Единой России", который был подготовлен, но он сейчас дорабатывается, по моему решению. Он может стать нашей политической программой, в которой будут очерчены долгосрочные стратегические перспективы работы", - сказал он.