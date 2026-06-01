РИА Новости запускает спецпроект о детских мечтах в Одноклассниках
10:50 01.06.2026

РИА Новости запускает спецпроект о детских мечтах в Одноклассниках

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. РИА Новости совместно с Одноклассниками запускает спецпроект "Когда я вырасту…", приуроченный ко Дню защиты детей.

Почти каждый в детстве точно знал ответ на вопрос: "Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?" Космонавтом, врачом, учителем, артистом, пожарным — или просто "кем-то очень важным". Но взрослая жизнь часто приводит нас совсем в другие профессии. А вместе с тем меняются и сами представления о работе, успехе и призвании.

Спецпроект "Когда я вырасту…" — это попытка осмыслить, куда приводят детские мечты и как привычные профессии меняются вместе с окружающим нас миром. Проект объединит личные истории, исследования рынка труда, материалы о профессиях прошлого, настоящего и будущего. Дети и сейчас мечтают стать врачами и учителями, но как будут выглядеть эти профессии через 20-30 лет?

В рамках спецпроекта запланирована серия публикаций и интерактивных форматов. Стартует проект марафоном историй, в котором пользователи смогут вспомнить свои детские мечты, рассказать, как сложилась их профессиональная жизнь, и поделиться архивными или современными фотографиями. Чтобы участвовать, достаточно поделиться историей и фото в комментариях под постом в ОК. Лучшие работы будут опубликованы в соцсетях РИА Новости.

Также в проект войдут:
— видео о профессиях прошлого, настоящего и будущего;
— статьи о рынке труда, востребованных специальностях и карьерных изменениях;
— интерактивный тест "Какая профессия вам бы подошла?"

Итоги будут подведены 11 июня.
 
