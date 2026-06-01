Дерзкая выходка Макрона вызвала ярость во Франции

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал президента Эммануэля Макрона после задержания Францией в Атлантическом океане танкера Tagor, якобы шедшего из Мурманска.
"Он там в море выпендривается перед воображаемым врагом, в то время как во Франции, буквально в двух шагах от него, царит полный хаос из-за тысяч дикарей, а он там ничего не делает!" — говорится в его публикации в соцсети X.
Во Франции вспыхнули ночные беспорядки после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов.
В понедельник власти Франции сообщили, что их военные задержали в Атлантическом океане танкер Tagor, якобы шедший из Мурманска под ложным флагом. Как заявили РИА Новости в посольстве в Париже, Франция не уведомляла российскую сторону о действиях в отношении этого судна. В дипмиссии отметили, что капитаном танкера, по предварительным данным, является гражданин России.
В Кремле считают незаконными и граничащими с пиратством действия Франции по задержанию танкера Tagor, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.