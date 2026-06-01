Жителя Махачкалы задержали за убийство брата из-за наследства

МАХАЧКАЛА, 1 июн - РИА Новости. Житель Махачкалы задержан по подозрению в убийстве брата на территории автостанции, сообщили в следственном управлении СК РФ по Дагестану.
Преступление произошло в понедельник на территории Южной автостанции на проспекте Ахмет-Хана Султана в Махачкале.
"По версии следствия… между двумя братьями произошел конфликт на бытовой почве. В ходе возникшей ссоры подозреваемый нанес своему пожилому брату ножевые ранения. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия до приезда медицинских работников. Подозреваемый задержан", - сообщило следственное управление.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что конфликт между братьями, по предварительным данным, произошел из-за наследства – мужчины не могли поделить земельный участок.