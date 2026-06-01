В Махачкале шесть человек отравились угарным газом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Махачкале шесть человек, включая двоих детей, отравились угарным газом в квартире.
- Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения.
МАХАЧКАЛА, 1 июн - РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое детей, отравились угарным газом в квартире в Махачкале, все они доставлены в медицинские учреждения, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Дагестану.
"По системе 112 поступило сообщение о том, что в многоквартирном жилом доме на улице М. Гаджиева от угарного газа пострадали шесть человек, среди которых двое детей… Все доставлены в медицинские учреждения", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, состояние пострадавших – средней степени тяжести, стабильное, угрозы жизни нет. В управлении уточнили РИА Новости, что все пострадавшие находились в одной квартире.
В Дагестане десять детей отравились угарным газом
2 февраля, 17:57