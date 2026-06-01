Семь из 45 пострадавших при удара ВСУ по колледжу в ЛНР сейчас в больнице

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Семь из 45 пострадавших после удара ВСУ по колледжу в Старобельске находятся в больнице, доложил глава ЛНР Леонид Пасечник президенту РФ Владимиру Путину.

"Из 45 пострадавших в больнице находится на сегодняшний день семь человек. Четыре находятся в Луганской республиканской клинической больнице. Три девочки, которые находятся в более-менее хорошем состоянии, они уже находятся непосредственно в отделениях и идут на поправку", - сказал глава республики.