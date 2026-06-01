Четыре общественных пространства благоустроят в Люберцах

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В этом году в подмосковном городском округе В этом году в подмосковном городском округе Люберцы благоустроят четыре общественных пространства, а в следующем — еще пять, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В 2026 году планируют завершить работы в Летнем парке, у Мемориала павшим в локальных конфликтах на Октябрьском проспекте, в лесопарке "Лесная опушка" (вторая очередь) и в сквере на улице Дружбы в Люберцах. На 2027 год намечено обновление Кореневского и Красковского карьеров, Центрального парка (первый этап со стороны Смирновской улицы), сквера Победы у Верхнего пруда в Дзержинском , а также благоустройство зоны отдыха "Набережная Дзержинского карьера".

Во время рабочей поездки в Люберцы губернатор Андрей Воробьев посетил парк "Дружба" у озера Черное. Его благоустроили в прошлом году. Глава региона встретился с местными жителями. По данным пресс-службы, проект реализовали совместно с правительством Москвы — пространство объединяет столичный район Некрасовка и подмосковный микрорайон Зенино.

"Сегодня приехали на благоустроенную территорию, которую мы привели в порядок совместными усилиями с мэром Москвы. Назвали ее символично – парк "Дружба". Был очень большой запрос от жителей (здесь проживает порядка 160 тысяч человек) обустроить пространство у озера Черное, ну и, конечно, связать Москву и Подмосковье пешеходным мостом. Судя по количеству людей, которых мы сегодня здесь видим — у нас получилось создать новую точку притяжения. С момента открытия в парке побывало около 400 тысяч гостей, — приводит пресс-служба слова Воробьева.

Также он сообщил, что в 2027 году власти планируют построить в микрорайоне Зенино физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами и двумя тренажерными залами.

Пешеходный мост через озеро Черное начали строить в июне 2024 года. На мосту сделали ответвление в зеленую зону парка. Вдоль берега проложили экотропу длиной 670 метров, чтобы замкнуть пешеходный маршрут. Общая протяженность маршрута — 1,9 километра.

Осенью 2024 года приступили к благоустройству озера Черное и прилегающей территории. Работы завершили в октябре 2025 года.

Со стороны Подмосковья оборудовали зону для воркаута, современную детскую площадку, два амфитеатра. Поставили шезлонги, качели-скамейки, настилы и столы для пикника.

В пресс-службе также сообщили, что на территории Москвы сделали четыре детские площадки, спортивные зоны для баскетбола, футбола, волейбола, большого тенниса и воркаута. Также появились амфитеатр, скейт-парк, теннисные и шахматные столы, зоны отдыха. По всему периметру оборудовали современные системы освещения и видеонаблюдения, а также доступная среда.

В этом году в Подмосковье по программе благоустройства обновят больше 70 общественных пространств. Среди них лесопарки, парки, пешеходные зоны, набережные, скверы и другие площадки. Также работы затронут 56 малых скверов.

Уже открыли обновленную мемориальную площадь с "Зениткой" в Лобне и набережную у Стахановского озера в Электрогорске . В июне планируют завершить благоустройство проспекта Победы в Ступине , сквера "Блюдечко" в Коломне , улицы Октября в Реутове и сквера "Заводской" в Ликино-Дулеве (Орехово-Зуевский городской округ).