Рейтинг@Mail.ru
Четыре общественных пространства благоустроят в Люберцах - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
16:54 01.06.2026
Четыре общественных пространства благоустроят в Люберцах

В Люберцах благоустроят четыре общественных пространства в 2026 году

© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Московской областиЧетыре общественных пространства благоустроят в Люберцах
Четыре общественных пространства благоустроят в Люберцах - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Четыре общественных пространства благоустроят в Люберцах
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В этом году в подмосковном городском округе Люберцы благоустроят четыре общественных пространства, а в следующем — еще пять, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В 2026 году планируют завершить работы в Летнем парке, у Мемориала павшим в локальных конфликтах на Октябрьском проспекте, в лесопарке "Лесная опушка" (вторая очередь) и в сквере на улице Дружбы в Люберцах. На 2027 год намечено обновление Кореневского и Красковского карьеров, Центрального парка (первый этап со стороны Смирновской улицы), сквера Победы у Верхнего пруда в Дзержинском, а также благоустройство зоны отдыха "Набережная Дзержинского карьера".
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
В Подмосковье планируют благоустроить 75 общественных пространств
19 мая, 19:04
Во время рабочей поездки в Люберцы губернатор Андрей Воробьев посетил парк "Дружба" у озера Черное. Его благоустроили в прошлом году. Глава региона встретился с местными жителями. По данным пресс-службы, проект реализовали совместно с правительством Москвы — пространство объединяет столичный район Некрасовка и подмосковный микрорайон Зенино.
"Сегодня приехали на благоустроенную территорию, которую мы привели в порядок совместными усилиями с мэром Москвы. Назвали ее символично – парк "Дружба". Был очень большой запрос от жителей (здесь проживает порядка 160 тысяч человек) обустроить пространство у озера Черное, ну и, конечно, связать Москву и Подмосковье пешеходным мостом. Судя по количеству людей, которых мы сегодня здесь видим — у нас получилось создать новую точку притяжения. С момента открытия в парке побывало около 400 тысяч гостей, — приводит пресс-служба слова Воробьева.
Также он сообщил, что в 2027 году власти планируют построить в микрорайоне Зенино физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами и двумя тренажерными залами.
Пешеходный мост через озеро Черное начали строить в июне 2024 года. На мосту сделали ответвление в зеленую зону парка. Вдоль берега проложили экотропу длиной 670 метров, чтобы замкнуть пешеходный маршрут. Общая протяженность маршрута — 1,9 километра.
Первоклассники после торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в гимназии №2 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
В МО введут 54 образовательных объекта почти на 31 тысячу мест
18 мая, 15:52
Осенью 2024 года приступили к благоустройству озера Черное и прилегающей территории. Работы завершили в октябре 2025 года.
Со стороны Подмосковья оборудовали зону для воркаута, современную детскую площадку, два амфитеатра. Поставили шезлонги, качели-скамейки, настилы и столы для пикника.
В пресс-службе также сообщили, что на территории Москвы сделали четыре детские площадки, спортивные зоны для баскетбола, футбола, волейбола, большого тенниса и воркаута. Также появились амфитеатр, скейт-парк, теннисные и шахматные столы, зоны отдыха. По всему периметру оборудовали современные системы освещения и видеонаблюдения, а также доступная среда.
В этом году в Подмосковье по программе благоустройства обновят больше 70 общественных пространств. Среди них лесопарки, парки, пешеходные зоны, набережные, скверы и другие площадки. Также работы затронут 56 малых скверов.
Уже открыли обновленную мемориальную площадь с "Зениткой" в Лобне и набережную у Стахановского озера в Электрогорске. В июне планируют завершить благоустройство проспекта Победы в Ступине, сквера "Блюдечко" в Коломне, улицы Октября в Реутове и сквера "Заводской" в Ликино-Дулеве (Орехово-Зуевский городской округ).
Лесопарки востребованы у жителей. Только в 2025 году их посетили 93 миллиона человек. В этом году намечено обустройство 11 лесопарков, среди них "Волхонка" в Богородском, "Лечищево" в Истре и другие. В августе планируют полностью закончить вторую очередь Вишняковского лесопарка в Балашихе. В сентябре – лесопарк "Массовка" в Дедовске и лесопарк "Восьмидорожье" в Раменском муниципальном округе.
Ремонт асфальтобетонного покрытия - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Более 60 дорог к храмам и церквям отремонтируют в Подмосковье
29 апреля, 18:00
 
Новости ПодмосковьяЛюберцыМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала