Плющенко дал ей свободу и привилегии: Липницкая вновь делает себя звездой

Юлия Липницкая получила мировую известность под руководством Этери Тутберидзе и сейчас втихую становится крутым тренером в большой команде Евгения Плющенко. РИА Новости рассказывает о новом прорыве олимпийской чемпионки Сочи.

Строгая "вторая мама"

"Ангелы Плющенко" разделены на два отделения - "оригинальное", что в деревне Молоденово, и новое, московское. В первом Евгений Плющенко в амплуа главного тренера вместе с командой единомышленников занимается основными фигуристами академии. Московская часть обладает собственными "титульными" лицами.



Несколько лет назад предполагалось, что самым интересным из них будет легендарная Наталья Линичук - глыба танцев на льду, вернувшаяся в Россию с амбициозными планами после длительной работы в США. Но со временем визитной карточкой отделения стала Липницкая – олимпийская чемпионка Сочи, сменившая красное пальто на повседневный тренерский наряд.

Ее восхождение в профессиональный топ проходит на удивление буднично. Вы не встретите вала публикаций о ее работе в СМИ, хотя она вообще-то уже тренирует члена (в недавнем прошлом) юниорской сборной и призера всероссийских взрослых стартов. До подобных результатов обычно идут долго и упорно - Липницкой же потребовалось всего несколько лет.



Речь про Анну Ляшенко, неожиданно выстрелившую на топовом юниорском уровне пару лет назад. Девушка из Батайска, которую к тому моменту мало кто знал за пределами фигурнокатательных форумов, начала попадать в призы серьезных стартов, а ее проработанные до мелочей программы выделялись экспертами в числе лучших по стране. Что примечательно - некоторые программы для Ляшенко самостоятельно поставила сама Липницкая.

« "Сейчас для меня Юлия Вячеславовна как вторая мама, - говорила Ляшенко в 2024 году после бронзы на этапе юниорского Гран-при России. - Мне очень нравится работать с ней, Юлия Вячеславовна очень справедливая, всегда понимает, но при этом знает, за что поругать, похвалить. Она строгая, но по делу".

В последней фразе, вероятно, сокрыт секрет ее тренерского стиля. Взгляд Юлии на фигурное катание формировался под влиянием лучших специалистов. Сперва - в родном Екатеринбурге от добросердечной Елены Левковец, затем - в Москве, от железной леди Этери Тутберидзе, с которой связаны главные вехи Липницкой-фигуристки. "Справедливая строгость" - одна из самых популярных характеристик личности Этери Георгиевны в прямой речи ее учениц. И Юлия, кажется, тоже взяла эту особенность себе.

Затаилась от Плющенко?

Несмотря на совсем еще "детский" по тренерским меркам возраст (Юлии всего 27 лет), она, по сути, самостоятельно ведет все дела в своей команде в рамках "Ангелов Плющенко". Можно сказать, что у нее своего рода автономия – а в школе двукратного олимпийского чемпиона это, можно сказать, привилегия, доступная немногим. Из-за удаленности московского катка от Молоденово у Липницкой возникает не так уж много пересечений с Плющенко. И хотя они держат связь, глобально Евгений Викторович в дела Юлии предпочитает не вмешиваться, предоставляя ей свободу выбора и не сковывая ее волю.

Команда Липницкой состоит из нескольких профильных специалистов и помощников. Самым известным для широкой публики можно считать Дениса Ходыкина - бронзовый призер чемпионата Европы в парном катании уже пару лет как завершил карьеру и постепенно влился в команду олимпийской чемпионки. Помогает Юлии по мере возможности и супруг Дмитрий Михайлов - один из самых ценных тренерских кадров, выращенных в "Ангелах Плющенко". Универсальный специалист широкого профиля, работавший с главными звездами школы (включая Софью Муравьеву и Александру Трусову), подключается при необходимости, когда позволяют графики - ранее Михайлов на постоянной основе работал в Молоденово, но есть ощущение, что в этом отношении могут произойти перемены.

В размеренном, но бодром темпе, не отягощенном лишним вниманием извне, Липницкая приближается к статусу одного из самых заметных тренеров России. Разумеется, не очень большой срок работы с топовыми спортсменами не позволяет поставить ее на ступень выше - но этого достаточно, чтобы ищущие себе наставника фигуристы начинали все чаще поглядывать в ее сторону.

Недавно стало известно, что в "Ангелы" вернулись Алиса и Степан Юровы, уходившие год назад из школы с намерением тренироваться в "Хрустальном" - остановились они именно у Липницкой. Кроме того, по данным РИА Новости, рассматривала возможность тренировок у олимпийской чемпионки и Ксения Синицына, перешедшая в академию Плющенко от Светланы Пановой.