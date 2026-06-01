Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" стартовала летняя программа для детей
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:25 01.06.2026
Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" стартовала летняя программа для детей

© Фото : Пресс-служба ДИПП
© Фото : Пресс-служба ДИПП
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" стартовала летняя программа для детей "Техноканикулы", заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он пояснил, что участников четвертого сезона ждут курсы юного инженера, экскурсии на высокотехнологичные производства, а также насыщенная игровая программа.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город уделяет особое внимание дополнительному образованию. На территории столичной ОЭЗ для детей организуют летние интенсивы, познавательные и развлекательные мероприятия. Так, первого июня стартовал четвертый сезон проекта "Техноканикулы", в рамках которого школьники не только отдыхают, но и погружаются в особенности современных производств", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Заммэра добавил, что это позволяет задавать для юных москвичей профориентационный вектор в игровой и увлекательной форме, тем самым закладывая в них знания об инженерных профессиях.
Данная программа рассчитана на детей от шести до 12 лет. Ее создали в 2026 году вместе с компанией-резидентом "Научные развлечения", которая выпускает цифровые образовательные наборы, и спортивным центром "Арена плей Технополис".
Дети находятся на территории ОЭЗ с 08:30 до 18:00, для них организовывают трехразовое питание, а также их ждут творческие мастерские, познавательные экскурсии на предприятия и спортивные тренировки. В программе — недели ремесла и искусства, истории и краеведения, биологии и экологии, театра и медиа, науки и технологий.
Кроме того, для детей организуют экономические игры, тренинги по кибербезопасности и финансовой грамотности, настольные игры, квизы, квесты, походы и концерты на свежем воздухе.
В первую очередь проект "Техноканикулы" создан для детей сотрудников особой экономической зоны, но принять участие в нем могут все желающие — для этого нужно оставить заявку на сайте.
ОЭЗ "Технополис Москва" в этом году отмечает 20-летний юбилей. На данный момент на 10 площадках ОЭЗ общей площадью свыше 430 гектаров работают более 240 высокотехнологичных предприятий, которые развивают микроэлектронику, приборостроение, биомедицину, ИТ-сферу и робототехнику.
Проведение таких мероприятий для столичных учащихся способствует развитию талантов детей и формированию у них навыков, которые пригодятся им в будущей профессии. Также это соответствует задачам проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети".
 
