Лихачев считает, что ВСУ пытается "закошмарить" людей в Энергодаре

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. ВСУ бьют по социальной инфраструктуре Запорожской АЭС, чтобы "закошмарить" людей, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

"Я думаю, что здесь цель очевидна - это мощнейшее давление на людей... на жителей Энергодара , на работников атомной электростанции", - сказал Лихачев в эфире Первого канала.

По его словам, ни на подстанции "Радуга", ни в садоводческом товариществе нет никаких воинских частей и вооружения.

"Они бьют по социальной инфраструктуре, простите меня за это слово, чтобы закошмарить людей. Чтобы вызвать недовольство, посеять панику, попытаться показать, что у людей нет завтрашнего дня", - добавил Лихачев.

Глава " Росатома " заявил, что, когда госкорпорация начала работать на ЗАЭС, в городе-спутнике Энергодаре жили около девяти тысяч человек, сейчас их уже под 30 тысяч.