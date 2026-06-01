Лихачев считает, что ВСУ пытается "закошмарить" людей в Энергодаре

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. ВСУ бьют по социальной инфраструктуре Запорожской АЭС, чтобы "закошмарить" людей, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Я думаю, что здесь цель очевидна - это мощнейшее давление на людей... на жителей Энергодара, на работников атомной электростанции", - сказал Лихачев в эфире Первого канала.
По его словам, ни на подстанции "Радуга", ни в садоводческом товариществе нет никаких воинских частей и вооружения.
"Они бьют по социальной инфраструктуре, простите меня за это слово, чтобы закошмарить людей. Чтобы вызвать недовольство, посеять панику, попытаться показать, что у людей нет завтрашнего дня", - добавил Лихачев.
Глава "Росатома" заявил, что, когда госкорпорация начала работать на ЗАЭС, в городе-спутнике Энергодаре жили около девяти тысяч человек, сейчас их уже под 30 тысяч.
Он обратил внимание, что люди возвращаются, работают детские сады и школы, молодые люди после окончания школ едут получать высшее образование в других российских регионах, и это "бесит", вызывает ненависть у киевского режима.