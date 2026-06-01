Рейтинг@Mail.ru
Лихачев считает, что ВСУ пытается "закошмарить" людей в Энергодаре - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:29 01.06.2026
Лихачев считает, что ВСУ пытается "закошмарить" людей в Энергодаре

Лихачев: ВСУ бьют по ЗАЭС и Энергодару, чтобы закошмарить людей

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что ВСУ бьют по социальной инфраструктуре Запорожской АЭС.
  • По его словам, целью ударов является давление на жителей Энергодара и работников атомной электростанции.
  • Лихачев отметил, что в Энергодаре восстанавливается жизнь, и это вызывает недовольство у киевского режима.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. ВСУ бьют по социальной инфраструктуре Запорожской АЭС, чтобы "закошмарить" людей, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Я думаю, что здесь цель очевидна - это мощнейшее давление на людей... на жителей Энергодара, на работников атомной электростанции", - сказал Лихачев в эфире Первого канала.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
"Все плачевно": на Западе поразились тому, что Украина задумала с ЗАЭС
Вчера, 04:53
По его словам, ни на подстанции "Радуга", ни в садоводческом товариществе нет никаких воинских частей и вооружения.
"Они бьют по социальной инфраструктуре, простите меня за это слово, чтобы закошмарить людей. Чтобы вызвать недовольство, посеять панику, попытаться показать, что у людей нет завтрашнего дня", - добавил Лихачев.
Глава "Росатома" заявил, что, когда госкорпорация начала работать на ЗАЭС, в городе-спутнике Энергодаре жили около девяти тысяч человек, сейчас их уже под 30 тысяч.
Он обратил внимание, что люди возвращаются, работают детские сады и школы, молодые люди после окончания школ едут получать высшее образование в других российских регионах, и это "бесит", вызывает ненависть у киевского режима.
Эксперты МАГАТЭ осматривают повреждения энергоблока ЗАЭС в результате удара украинского беспилотника - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
МАГАТЭ выявило повреждения машинного зала ЗАЭС после атаки дрона ВСУ
31 мая, 16:27
 
ЭнергодарАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала