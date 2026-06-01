В Лас-Вегасе задержали несовершеннолетнюю за нападение с ножом на лошадей

ВАШИНГТОН, 1 июн – РИА Новости. Полиция Лас-Вегаса задержала несовершеннолетнюю девушку по обвинению в жестоком нападении с ножом на трех лошадей во время национальных соревнований по родео, сообщают местные власти.
"В ходе расследования детективы установили, что возможной подозреваемой является девушка-подросток. У нее был доступ к конюшне, и следователи полагают, что она могла использовать нож, чтобы нанести лошадям множественные ранения", – говорится в заявлении полиции.
По сообщениям детективов, подросток был обнаружен в соседнем отеле, ее без происшествий взяли под стражу и перевезли в колонию для несовершеннолетних округа Кларк.
Подозреваемой предъявили 12 обвинений в умышленном или злонамеренном убийстве, нанесении увечий и истязании животных, а также три обвинения в умышленном уничтожении частной собственности на сумму свыше 5 тысяч долларов.
