Рейтинг@Mail.ru
В Лас-Вегасе задержали несовершеннолетнюю за нападение с ножом на лошадей - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:33 01.06.2026
В Лас-Вегасе задержали несовершеннолетнюю за нападение с ножом на лошадей

В Лас-Вегасе задержали подростка за нападение с ножом на трех лошадей

© AP Photo / Susan WalshСотрудники полиции в Вашингтоне, США
Сотрудники полиции в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© AP Photo / Susan Walsh
Сотрудники полиции в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция Лас-Вегаса задержала несовершеннолетнюю девушку по обвинению в нападении с ножом на трех лошадей.
  • Подозреваемой предъявили 12 обвинений в умышленном или злонамеренном убийстве, нанесении увечий и истязании животных, а также три обвинения в умышленном уничтожении частной собственности на сумму свыше 5 тысяч долларов.
ВАШИНГТОН, 1 июн – РИА Новости. Полиция Лас-Вегаса задержала несовершеннолетнюю девушку по обвинению в жестоком нападении с ножом на трех лошадей во время национальных соревнований по родео, сообщают местные власти.
"В ходе расследования детективы установили, что возможной подозреваемой является девушка-подросток. У нее был доступ к конюшне, и следователи полагают, что она могла использовать нож, чтобы нанести лошадям множественные ранения", – говорится в заявлении полиции.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Школьницы из Омска пытались зарезать щенка, снимая процесс на видео
27 мая 2025, 16:24
По сообщениям детективов, подросток был обнаружен в соседнем отеле, ее без происшествий взяли под стражу и перевезли в колонию для несовершеннолетних округа Кларк.
Подозреваемой предъявили 12 обвинений в умышленном или злонамеренном убийстве, нанесении увечий и истязании животных, а также три обвинения в умышленном уничтожении частной собственности на сумму свыше 5 тысяч долларов.
Белка Пинат - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
"Похитили и казнили". В США разгорелся предвыборный скандал из-за белки
3 ноября 2024, 03:50
 
ПроисшествияЛас-Вегас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала