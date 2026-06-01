Лантратова провела личный прием жен погибших участников СВО

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова совместно с Комитетом Семей Воинов Отечества (КСВО) провела личный прием жен погибших участников СВО с детьми и обсудила с ними вопрос получения выплат, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе встречи в Доме прав человека Лантратова напомнила, что 15 мая 2026 года президентом РФ Владимиром Путиным был подписан Указ № 327 "О единых базовых мерах поддержки лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, и других категорий лиц в субъектах Российской Федерации". Однако в некоторых регионах продолжали возникать трудности с получением выплат детям, рожденным после гибели военнослужащего.
"К сожалению, бывали случаи, когда муж уходил на задание и погибал до того, как ребенок был рожден. И получается, что по закону, все вроде бы правильно. По закону выплаты положены кому? Маме, папе, детям, жене, но они не касались того ребенка, который пока еще не рожден. И получалась такая по-человечески несправедливость, но с точки зрения закона все нормы были соблюдены", - сказала Лантратова в ходе встречи.
По этому вопросу федеральный омбудсмен пообщалась в режиме видеосвязи с женщинами из Московской, Ростовской областей, из Донецкой Народной Республики и Республики Бурятии. Они рассказали о существующей проблеме. При этом более сложными случаями Лантратова назвала ситуации, когда супруги находились в гражданском браке - тогда, по ее словам, получить выплаты становится сложнее.
Омбудсмен подчеркнула, что региональные уполномоченные возьмут на контроль каждый конкретный случай, будут сопровождать семьи и обращаться в суд, чтобы защитить позицию и права всех семей.
"Вот сейчас наша задача, опираясь на указ президента, отработать каждую конкретную историю по обращениям. А затем мы … проанализируем момент, где есть пробел в законодательстве. И соответствующую инициативу мы предложим в профильный комитет Государственной Думы", - добавила Лантратова.
