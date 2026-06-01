Рейтинг@Mail.ru
Лантратова провела личный прием жен погибших участников СВО - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:41 01.06.2026
Лантратова провела личный прием жен погибших участников СВО

Лантратова провела личный прием жен погибших участников СВО с детьми

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Яна Лантратова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова совместно с Комитетом Семей Воинов Отечества провела личный прием жен погибших участников СВО с детьми и обсудила с ними вопрос получения выплат.
  • В ходе встречи обсуждались трудности с получением выплат детям, рожденным после гибели военнослужащего, особенно в случаях гражданского брака.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова совместно с Комитетом Семей Воинов Отечества (КСВО) провела личный прием жен погибших участников СВО с детьми и обсудила с ними вопрос получения выплат, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе встречи в Доме прав человека Лантратова напомнила, что 15 мая 2026 года президентом РФ Владимиром Путиным был подписан Указ № 327 "О единых базовых мерах поддержки лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, и других категорий лиц в субъектах Российской Федерации". Однако в некоторых регионах продолжали возникать трудности с получением выплат детям, рожденным после гибели военнослужащего.
Участник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Путин поручил расширить практику предоставления соцуслуг участникам СВО
Вчера, 11:11
"К сожалению, бывали случаи, когда муж уходил на задание и погибал до того, как ребенок был рожден. И получается, что по закону, все вроде бы правильно. По закону выплаты положены кому? Маме, папе, детям, жене, но они не касались того ребенка, который пока еще не рожден. И получалась такая по-человечески несправедливость, но с точки зрения закона все нормы были соблюдены", - сказала Лантратова в ходе встречи.
По этому вопросу федеральный омбудсмен пообщалась в режиме видеосвязи с женщинами из Московской, Ростовской областей, из Донецкой Народной Республики и Республики Бурятии. Они рассказали о существующей проблеме. При этом более сложными случаями Лантратова назвала ситуации, когда супруги находились в гражданском браке - тогда, по ее словам, получить выплаты становится сложнее.
Омбудсмен подчеркнула, что региональные уполномоченные возьмут на контроль каждый конкретный случай, будут сопровождать семьи и обращаться в суд, чтобы защитить позицию и права всех семей.
"Вот сейчас наша задача, опираясь на указ президента, отработать каждую конкретную историю по обращениям. А затем мы … проанализируем момент, где есть пробел в законодательстве. И соответствующую инициативу мы предложим в профильный комитет Государственной Думы", - добавила Лантратова.
Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Членов семей участников СВО учат распознавать мошенников
6 апреля, 14:34
 
ОбществоРоссияЯна Лантратова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала