Более 160 жителей Курской области вернули с территории Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что ведется работа по возвращению курских жителей с оккупированных территорий.
- На данный момент удалось вернуть 165 человек, из них 16 детей.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что ведется работа по возвращению курских жителей, на данный момент из оккупированных территорий удалось вернуть 165 человек, из них 16 детей.
"Знаете, конечно, о тех процессах, которые происходят по возвращению наших курян из оккупированных территорий. Силами аппарата уполномоченного по правам человека удалось добиться возвращения 165 курян, из которых 16 - это дети", - сказала Лантратова журналистам.