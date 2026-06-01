Омбудсмен уточняет число удерживаемых на Украине жителей Курской области

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Аппарат российского омбудсмена ведет работу по уточнению числа удерживаемых на Украине жителей Курской области, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
"На данный момент поступает разная информация, наша задача - выяснить объективную, точную информацию… Аппаратом уполномоченного по правам человека сейчас проводится работа по уточнению точного количества (удерживаемых на Украине жителей Курской области - ред.)", - сказала она журналистам.