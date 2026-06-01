13:45 01.06.2026 (обновлено: 14:00 01.06.2026)
Лантратова встретится с украинским омбудсменом Лубинцом

Яна Лантратова. Архивное фото
Яна Лантратова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова встретится с омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием Лубинцом.
  • На ней будут обсуждаться вопросы возвращения жителей Курской области и взаимного посещения военнопленных.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что в ближайшее время встретится с омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием Лубинцом, они обсудят вопросы возвращение жителей Курской области и посещения военнопленных.
«
"У нас, безусловно, будет встреча в самое ближайшее время с Дмитрием Валерьевичем Лубинцом, на которой мы будет обсуждать все вопросы о нашем сотрудничестве и взаимодействии. В данном случае это, конечно, вопрос по возвращению курских жителей, которые находятся не на территории нашей страны, это вопрос взаимного посещения военнопленных", - сказала Лантратова журналистам.
