Рейтинг@Mail.ru
Квартальнов стал главным тренером "Локомотива" - РИА Новости Спорт, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
18:06 01.06.2026 (обновлено: 18:14 01.06.2026)
Квартальнов стал главным тренером "Локомотива"

Покинувший минское "Динамо" Квартальнов возглавил "Локомотив"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДмитрий Квартальнов
Дмитрий Квартальнов - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Дмитрий Квартальнов. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрия Квартальнова назначили на пост главного тренера ярославского "Локомотива".
  • Он уже возглавлял клуб в период с 2017 по 2019 год.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Дмитрий Квартальнов назначен на пост главного тренера ярославского "Локомотива", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Срок соглашения со специалистом не раскрывается. В понедельник стало известно, что Квартальнов покинул пост главного тренера минского "Динамо" по истечении контракта.
"Мы сообщаем о том, что клуб подписал контракт с главным тренером Дмитрием Квартальновым. Он возглавит основной состав нашей команды в следующем сезоне КХЛ. Дмитрий Вячеславович хорошо знаком ярославским болельщикам. Он уже возглавлял "Локомотив" в период с 2017 по 2019 год", - говорится в сообщении клуба.
Ранее "Локомотив" в финальной серии плей-офф КХЛ обыграл казанский "Ак Барс" и во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. После победы на турнире главный тренер ярославской команды канадец Боб Хартли объявил об уходе.
Квартальнову 60 лет, он возглавлял минское "Динамо" с апреля 2023 года, его контракт был рассчитан до конца сезона-2025/26. В плей-офф КХЛ минчане дошли до второго раунда, где уступили "Ак Барсу" (0-4). До минчан Квартальнов возглавлял череповецкую "Северсталь", новосибирскую "Сибирь", московский ЦСКА, "Локомотив" и казанский "Ак Барс". Специалист с армейцами трижды становился победителем регулярного чемпионата КХЛ (сезоны-2014/15, 2015/16, 2016/17).
Владислав Провольнев - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
ЦСКА расторг контракт с Провольневым
Вчера, 17:08
 
ХоккейСпортДмитрий КвартальновБоб ХартлиАк БарсКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Потапова
    А. Калинская
    466
    627
  • Теннис
    Завершен
    М. Киз
    Д. Шнайдер
    360
    636
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    82
    80
  • Футбол
    Завершен
    Турция
    Северная Македония
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Швеция
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Н. Осака
    76
    53
  • Футбол
    Завершен
    Австрия
    Тунис
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала