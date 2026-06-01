Квартальнов стал главным тренером "Локомотива"

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Дмитрий Квартальнов назначен на пост главного тренера ярославского "Локомотива", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Срок соглашения со специалистом не раскрывается. В понедельник стало известно, что Квартальнов покинул пост главного тренера минского "Динамо" по истечении контракта.
"Мы сообщаем о том, что клуб подписал контракт с главным тренером Дмитрием Квартальновым. Он возглавит основной состав нашей команды в следующем сезоне КХЛ. Дмитрий Вячеславович хорошо знаком ярославским болельщикам. Он уже возглавлял "Локомотив" в период с 2017 по 2019 год", - говорится в сообщении клуба.
Ранее "Локомотив" в финальной серии плей-офф КХЛ обыграл казанский "Ак Барс" и во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. После победы на турнире главный тренер ярославской команды канадец Боб Хартли объявил об уходе.
Квартальнову 60 лет, он возглавлял минское "Динамо" с апреля 2023 года, его контракт был рассчитан до конца сезона-2025/26. В плей-офф КХЛ минчане дошли до второго раунда, где уступили "Ак Барсу" (0-4). До минчан Квартальнов возглавлял череповецкую "Северсталь", новосибирскую "Сибирь", московский ЦСКА, "Локомотив" и казанский "Ак Барс". Специалист с армейцами трижды становился победителем регулярного чемпионата КХЛ (сезоны-2014/15, 2015/16, 2016/17).
