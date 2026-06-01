Минское "Динамо" сообщило об уходе Квартальнова

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Минское "Динамо" завершило сотрудничество с главным тренером Дмитрием Квартальновым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В прошедшем сезоне минчане дошли до второго раунда плей-офф, где уступили со счетом 0-4 казанскому "Ак Барсу".
"Сегодня состоялась запланированная ранее встреча руководства клуба с Дмитрием Квартальновым, в ходе которой специалист уведомил, что принял предложение возглавить другой клуб и уже подписал контракт. "Динамо-Минск" благодарит Дмитрия Вячеславовича за трехлетний цикл работы и желает удачи в дальнейшей тренерской работе", - говорится в сообщении клуба.
Из-за истечения срока контракта с минским "Динамо" Квартальнов также покинул пост главного тренера сборной Белоруссии.
Квартальнову 60 лет, он работал в минском клубе с апреля 2023 года, совмещая пост в сборной Белоруссии. В сезоне-2024/25 минское "Динамо" под руководством Квартальнова впервые в своей истории вышло во второй раунд Кубка Гагарина, где уступило челябинскому "Трактору" (1-4 в серии). До минчан Квартальнов возглавлял череповецкую "Северсталь", новосибирскую "Сибирь", московский ЦСКА, ярославский "Локомотив" и казанский "Ак Барс". Квартальнов трижды становился победителем регулярного чемпионата КХЛ (сезоны-2014/15, 2015/16, 2016/17).