В Кувейте заявили об атаке ракет и беспилотников

ДОХА, 1 июн - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Кувейта отражают атаку ракет и беспилотников, сообщил в понедельник генеральный штаб армии.

"В настоящее время кувейтские системы ПВО перехватывают вражеские ракетные и беспилотные атаки. Любые звуки взрывов, которые слышны, являются результатом перехвата системами ПВО", - отметили в генштабе, призвав жителей соблюдать правила безопасности.