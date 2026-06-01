Отца Кунгурова признали потерпевшим по делу о самоубийстве сына

Краткий пересказ от РИА ИИ Виктора Кунгурова признали потерпевшим по уголовному делу о доведении до самоубийства его сына — оперного певца Евгения Кунгурова.

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Виктор Кунгуров признан потерпевшим по уголовному делу о доведении до самоубийства его сына - оперного певца, заслуженного артиста РФ Евгения Кунгурова, сообщил РИА Новости адвокат Евгений Черноусов.

В апреле, спустя два года после гибели Кунгурова , столичный главк СК РФ возбудил уголовное дело по статье о доведении певца до самоубийства (часть 1 статьи 110 УК РФ) в отношении неустановленных лиц. В конце марта Савеловский межрайонный следственный отдел признал его отца Виктора потерпевшим, после чего мужчина был вызван на допрос.

"Сначала был довольно краткий допрос… после было вынесено постановление о признании отца Кунгурова потерпевшим по делу", - сказал собеседник агентства.

Как заявил РИА Новости Черноусов, Виктор Кунгуров настаивает на версии об умышленном убийстве артиста (часть 2 статьи 105 УК РФ). По словам адвоката, такая версия подтверждается несколькими деталями: пропажей верхней одежды, на которой могли сохраниться следы крови, а также двух телефонов с СМС-сообщениями погибшего певца.

"Мы будем направлять жалобу с просьбой взять дело об убийстве в производство СК Москвы , а также СК Московской области", - добавил Черноусов.

Тело 40-летнего солиста Калининградского музыкального театра было обнаружено 8 апреля 2024 в центре Москвы. Накануне певец отправил супруге СМС, предупредив, что на следующий день она найдет его мертвым.