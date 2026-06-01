Отца Кунгурова признали потерпевшим по делу о самоубийстве сына - РИА Новости, 01.06.2026
13:44 01.06.2026
Отца Кунгурова признали потерпевшим по делу о доведении до самоубийства его сына

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Виктора Кунгурова признали потерпевшим по уголовному делу о доведении до самоубийства его сына — оперного певца Евгения Кунгурова.
  • Тело 40-летнего солиста Калининградского музыкального театра нашли 8 апреля 2024 года в центре Москвы.
  • Отец погибшего настаивает на версии об умышленном убийстве артиста, что подтверждается пропажей верхней одежды и двух телефонов с СМС-сообщениями погибшего певца.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Виктор Кунгуров признан потерпевшим по уголовному делу о доведении до самоубийства его сына - оперного певца, заслуженного артиста РФ Евгения Кунгурова, сообщил РИА Новости адвокат Евгений Черноусов.
В апреле, спустя два года после гибели Кунгурова, столичный главк СК РФ возбудил уголовное дело по статье о доведении певца до самоубийства (часть 1 статьи 110 УК РФ) в отношении неустановленных лиц. В конце марта Савеловский межрайонный следственный отдел признал его отца Виктора потерпевшим, после чего мужчина был вызван на допрос.
"Сначала был довольно краткий допрос… после было вынесено постановление о признании отца Кунгурова потерпевшим по делу", - сказал собеседник агентства.
Как заявил РИА Новости Черноусов, Виктор Кунгуров настаивает на версии об умышленном убийстве артиста (часть 2 статьи 105 УК РФ). По словам адвоката, такая версия подтверждается несколькими деталями: пропажей верхней одежды, на которой могли сохраниться следы крови, а также двух телефонов с СМС-сообщениями погибшего певца.
"Мы будем направлять жалобу с просьбой взять дело об убийстве в производство СК Москвы, а также СК Московской области", - добавил Черноусов.
Тело 40-летнего солиста Калининградского музыкального театра было обнаружено 8 апреля 2024 в центре Москвы. Накануне певец отправил супруге СМС, предупредив, что на следующий день она найдет его мертвым.
Евгений Кунгуров родился в Заречном 18 июля 1983 года. В 2022 году стал постоянным солистом Калининградского музыкального театра, в январе 2023-го получил благодарственное письмо президента РФ за активное участие в общественно-политической жизни. Артист был удостоен звания заслуженного артиста России.
ПроисшествияРоссияМоскваЗаречныйЕвгений Кунгуров (оперный певец)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
