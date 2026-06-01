Лучшие детские коллективы выбрали на Куликовом поле

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Финал конкурса детских фольклорных коллективов прошел на фестивале народных традиций "Былина" в государственном музее-заповеднике "Куликово поле", передает корреспондент РИА Новости.

Как рассказали организаторы, в фестивале приняли участие 27 финалистов из Тульской и Калужской областей, среди которых — вокальные и танцевальные коллективы.

Отец одного из участников конкурса, представляющего тульский коллектив "Истоки", Максим Шохин отметил, что фестиваль дал возможность детям проявить себя и прикоснуться к русским традициям.

"Мероприятие собирает множество творческих коллективов. Ребята очень нарядные, сразу видно, что они глубоко погружены в русские традиции. Песни соответствующие, у всех русско-народный жанр", — рассказал он.

В музее-заповеднике подчеркнули, что попасть в финал конкурса было непросто, желающих ждал предварительный отбор жюри.

"Конкурс престижен в среде детских творческих коллективов. Чтобы попасть сюда, нужно хорошо потрудиться. Поэтому в рейтинге таких мероприятий мы однозначно находимся достаточно высоко — за счет жесткого, но правильного подхода", — сообщил директор музея-заповедника “Куликово поле” Владимир Гриценко.

Своими впечатлениями о конкурсе поделилась руководитель фольклорного ансамбля ложкарей "Карусель" из Тулы Светлана Сухарева, чей коллектив принимает участие в фестивале не в первый раз.

"Мы уже участвовали со старшим составом, а сегодня впервые выступит младший. Мы инструменталисты, играем на ложках. Родители очень хотели, чтобы дети поехали. Мы прошли отборочный тур, подали номер и не ожидали, что пройдем в финал. Но наш коллектив прошел. Сегодня мы выступаем на ложках — танцуем и играем", — рассказала Сухарева.

Помимо конкурсной программы, для гостей работали творческие и ремесленные площадки.

"Мы поняли, что вокруг соревновательного процесса нужно создать атмосферу радости не только от выступления. А дети, которые выступают, мне кажется, искренне любят то, чем занимаются. Поэтому родилась идея многочисленных площадок. Они в разные годы менялись, и сейчас эта история продолжается", — отметил Гриценко.

Координировать работу площадок фестиваля и помогать музею-заповеднику в проведении мероприятия приехали также волонтеры.

"Фестиваль мне очень нравится, такие мероприятия привлекают своей душевностью. А место, на котором мы находимся, — это историческое место, где родилась наша Россия. Участвовать в работе этой площадки — очень ценно", — отметил координатор корпуса "Волонтеры гостеприимства Тульской области" Никита Евсеев.

Директор "Куликова поля" Владимир Гриценко обратил внимание, что фестиваль проводится уже в 18-й раз, а его дата выбрана не случайно.