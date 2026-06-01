ВМС Ирана нанесли удар крылатой ракетой по американо-израильскому судну

ТЕГЕРАН, 1 июн — РИА Новости. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удар крылатой ракетой по американо-израильскому судну MSC. Sariska в ответ на аналогичную атаку со стороны США, следует из заявления пресс-службы иранского КСИР.

Ранее в понедельник Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении перемирия, в том числе из-за ударов ЦАХАЛ по Ливану. В МИД ИРИ при этом не стали подтверждать или опровергать сообщения о возможном прекращении обмена посланиями с США.