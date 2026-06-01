ВМС Ирана нанесли удар крылатой ракетой по американо-израильскому судну

ТЕГЕРАН, 1 июн — РИА Новости. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удар крылатой ракетой по американо-израильскому судну MSC. Sariska в ответ на аналогичную атаку со стороны США, следует из заявления пресс-службы иранского КСИР.
"После агрессивного нападения армии США на иранский корабль "Львиная звезда" в Оманском заливе ВМС КСИР в ответной операции нанесли удар крылатой ракетой по кораблю MSC. Sariska, принадлежащему США и Израилю", — цитирует КСИР агентство Tasnim.
Военные подчеркнули, что любая агрессия со стороны США в районе Ормуза повлечет за собой решительный ответ со стороны ВМС Корпуса стражей исламской революции.
Ранее в понедельник Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении перемирия, в том числе из-за ударов ЦАХАЛ по Ливану. В МИД ИРИ при этом не стали подтверждать или опровергать сообщения о возможном прекращении обмена посланиями с США.
В свою очередь, американский президент Дональд Трамп заявил о продолжении переговоров с Ираном. Кроме того, после беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и представителями "Хезболлы" он объявил о намерении Тель-Авива и Бейрута прекратить огонь.