Жителя Крыма будут судить за передачу информации украинской разведке
13:18 01.06.2026
Жителя Крыма будут судить за передачу информации украинской разведке

Жителя Крыма будут судить за передачу украинской разведке данных о ПВО и флоте

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Крыма пойдет под суд за передачу военной разведке Украины сведений о ПВО и Черноморском флоте.
  • Обвиняемый также публиковал в социальных сетях комментарии, призывающие к осуществлению террористической деятельности.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Житель Крыма пойдет под суд за передачу военной разведке Украины сведений о ПВО и Черноморском флоте, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
"Житель региона обвиняется в государственной измене и призывах к терроризму. Уголовное дело будет направлено в Южный окружной военный суд", – говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, в апреле 2023 года обвиняемый собрал и передал сотруднику военной разведки Украины фотографии и видеозаписи с местонахождением средств ПВО, личного состава Черноморского флота, военных и гражданских объектов.
"Переданные данные могли быть использованы против безопасности страны. Мужчина также в социальных сетях публиковал комментарии, призывающие к осуществлению террористической деятельности", – рассказали в прокуратуре.
Задержали крымчанина сотрудники ФСБ.
