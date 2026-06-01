Кожевников: без россиян финны бы продолжали играть в тупорылый хоккей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Кожевников заявил, что специалисты из России помогли повысить уровень хоккея в Финляндии.
- Сборная Финляндии стала пятикратным победителем чемпионата мира, обыграв в финале команду Швейцарии (1:0) в овертайме.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Хоккеисты из Финляндии показывали низкий уровень хоккея, пока с ними не начали работать специалисты из России, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
31 мая 2026 • начало в 21:20
Закончен в OT
"Не понимаю, за что нас не любят финны. Сколько тренеров и ребят играли в Финляндии. Мы, русские, научили играть их в хоккей. У них был тупорылый хоккей – иначе и не скажешь. Пока наших не было. Потом мы пришли, создали им, показали все и научили играть в хоккей. За что на нас обижаться – непонятно", - сказал Кожевников.
Ранее министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. После данного решения IIHF должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России на международную арену.