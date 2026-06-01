Кожевников: без россиян финны бы продолжали играть в тупорылый хоккей - РИА Новости Спорт, 01.06.2026
10:49 01.06.2026
Кожевников: без россиян финны бы продолжали играть в тупорылый хоккей

© РИА Новости / Александр Натрускин
Александр Кожевников - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Александр Кожевников. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Хоккеисты из Финляндии показывали низкий уровень хоккея, пока с ними не начали работать специалисты из России, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
В воскресенье сборная Финляндии в овертайме обыграла команду Швейцарии (1:0) в финале чемпионата мира и стала пятикратным победителем турнира.
Чемпионат мира по хоккею
31 мая 2026 • начало в 21:20
Закончен в OT
Швейцария
0 : 1
Финляндия
70:42 • Konsta Helenius
(Антон Лунделль, Микко Летонен)
"Не понимаю, за что нас не любят финны. Сколько тренеров и ребят играли в Финляндии. Мы, русские, научили играть их в хоккей. У них был тупорылый хоккей – иначе и не скажешь. Пока наших не было. Потом мы пришли, создали им, показали все и научили играть в хоккей. За что на нас обижаться – непонятно", - сказал Кожевников.
Ранее министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. После данного решения IIHF должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России на международную арену.
ХоккейРоссияФинляндияАлександр КожевниковМихаил ДегтяревШвейцарияМеждународная федерация хоккея (IIHF)Олимпийский комитет России (ОКР)Спорт
 
