На выборах президента Колумбии лидирует оппозиционер де ла Эсприэлья

МЕХИКО, 1 июн - РИА Новости. Кандидат от оппозиционного движения "Твердо за Родину" Абелардо де ла Эсприэлья лидирует в первом туре президентских выборов в Колумбии после обработки данных с 62% избирательных участков, свидетельствуют данные национальной избирательной системы страны.

Согласно опубликованным результатам Национального избирательного совета CNE, после обработки информации с 76 439 из 122 020 избирательных участков, или 62,64% от общего числа, де ла Эсприэлья получает 6 053 153 голоса, что соответствует 44,21%.

На втором месте находится кандидат от правящей коалиции "Исторический пакт" сенатор Иван Сепеда, за которого проголосовал 5 615 891 избиратель, или 41,01%. Третью позицию занимает представительница партии "Демократический центр" Палома Валенсия с 906 738 голосами (6,62%).

Разрыв между лидером гонки и кандидатом от правящей коалиции составляет сейчас 437 тысяч голосов. При этом ни один из претендентов пока не набирает более 50% голосов, необходимых для победы в первом туре.

В случае сохранения такой тенденции де ла Эсприэлья и Сепеда встретятся во втором туре президентских выборов, который назначен на 21 июня.