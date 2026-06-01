Рейтинг@Mail.ru
На выборах президента Колумбии лидирует оппозиционер де ла Эсприэлья - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:20 01.06.2026 (обновлено: 06:10 01.06.2026)
На выборах президента Колумбии лидирует оппозиционер де ла Эсприэлья

Кандидат от движения "Твердо за Родину" лидирует на выборах президента Колумбии

© AP Photo / Fernando VergaraВид на Боготу, Колумбия
Вид на Боготу, Колумбия - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© AP Photo / Fernando Vergara
Вид на Боготу, Колумбия . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Абелардо де ла Эсприэлья из оппозиционного движения «Твердо за Родину» лидирует в первом туре президентских выборов в Колумбии с 44,21% голосов после обработки данных с 62% избирательных участков.
  • Кандидат от правящей коалиции «Исторический пакт» Иван Сепеда занимает второе место с 41,01% голосов.
  • Ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов, необходимых для победы в первом туре, что предполагает возможность второго тура выборов.
МЕХИКО, 1 июн - РИА Новости. Кандидат от оппозиционного движения "Твердо за Родину" Абелардо де ла Эсприэлья лидирует в первом туре президентских выборов в Колумбии после обработки данных с 62% избирательных участков, свидетельствуют данные национальной избирательной системы страны.
Согласно опубликованным результатам Национального избирательного совета CNE, после обработки информации с 76 439 из 122 020 избирательных участков, или 62,64% от общего числа, де ла Эсприэлья получает 6 053 153 голоса, что соответствует 44,21%.
Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
Глава Колумбии обвинил ультраправых в США во вмешательстве в выборы
19 апреля, 04:45
На втором месте находится кандидат от правящей коалиции "Исторический пакт" сенатор Иван Сепеда, за которого проголосовал 5 615 891 избиратель, или 41,01%. Третью позицию занимает представительница партии "Демократический центр" Палома Валенсия с 906 738 голосами (6,62%).
Разрыв между лидером гонки и кандидатом от правящей коалиции составляет сейчас 437 тысяч голосов. При этом ни один из претендентов пока не набирает более 50% голосов, необходимых для победы в первом туре.
В случае сохранения такой тенденции де ла Эсприэлья и Сепеда встретятся во втором туре президентских выборов, который назначен на 21 июня.
Избирательные участки в Колумбии закрылись в 16.00 по местному времени (00.00 мск понедельника), подсчет голосов продолжается.
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
США ведут расследование в отношении президента Колумбии Петро
20 марта, 17:47
 
В миреКолумбия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала