Голикова назвала сроки оценки восстановления колледжа в Старобельске

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Первые оценки о возможности восстановления колледжа в Старобельске, разрушенного в результате удара ВСУ, должны быть представлены до 3 июня, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она добавила, что в случае необходимости дополнительного времени этот вопрос будет проработан совместно с руководством республики.