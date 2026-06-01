Голикова назвала сроки оценки восстановления колледжа в Старобельске

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Первые оценки о возможности восстановления колледжа в Старобельске, разрушенного в результате удара ВСУ, должны быть представлены до 3 июня, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Пока, по предварительной информации, первые оценки (о возможности восстановления здания колледжа - ред.) должны быть до 3 июня текущего года", - сказала Голикова в ходе совещания о мерах поддержки пострадавшим и ходе расследования теракта в Старобельске.
Вице-премьер отметила, что правительство РФ уже дало соответствующие поручения, и в настоящее время проводится оценка объема необходимых восстановительных работ, а также финансовых ресурсов, которые потребуются для восстановления или воссоздания учебного заведения.
Она добавила, что в случае необходимости дополнительного времени этот вопрос будет проработан совместно с руководством республики.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40.