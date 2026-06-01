Рейтинг@Mail.ru
Голикова назвала сроки оценки восстановления колледжа в Старобельске - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:54 01.06.2026
Голикова назвала сроки оценки восстановления колледжа в Старобельске

Голикова: оценки по восстановлению колледжа в Старобельске должны быть до 3 июня

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоследствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР)
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР) - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первые оценки о возможности восстановления разрушенного колледжа в Старобельске должны быть представлены до 3 июня.
  • Правительство уже дало поручения и проводит оценку объема восстановительных работ и необходимых финансовых ресурсов.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Первые оценки о возможности восстановления колледжа в Старобельске, разрушенного в результате удара ВСУ, должны быть представлены до 3 июня, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Пока, по предварительной информации, первые оценки (о возможности восстановления здания колледжа - ред.) должны быть до 3 июня текущего года", - сказала Голикова в ходе совещания о мерах поддержки пострадавшим и ходе расследования теракта в Старобельске.
Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Пасечник рассказал о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Старобельску
Вчера, 21:51
Вице-премьер отметила, что правительство РФ уже дало соответствующие поручения, и в настоящее время проводится оценка объема необходимых восстановительных работ, а также финансовых ресурсов, которые потребуются для восстановления или воссоздания учебного заведения.
Она добавила, что в случае необходимости дополнительного времени этот вопрос будет проработан совместно с руководством республики.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40.
Последствия удара ВСУ по зданию колледжа в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Путин: наказание для устроивших теракт в Старобельске будет неотвратимым
Вчера, 20:41
 
СтаробельскРоссияЛуганская Народная РеспубликаТатьяна ГоликоваЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала