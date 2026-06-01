Экс-гендиректора "Радиоавтоматики" приговорили к восьми годам за хищения

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы приговорил к восьми годам лишения свободы и штрафу в 700 тысяч рублей бывшего генерального директора ООО "Радиоавтоматика" Владимира Иванова за хищение почти 300 миллионов рублей у Центрального научно-исследовательского радиотехнического института имени академика А.И. Берга (ЦНИРТИ), который входит в концерн "Алмаз-Антей", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд приговорил… Признать виновным… назначить наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет", - огласил приговор судья.
Также суд назначил Иванову штраф в 700 тысяч рублей и запретил на три года занимать руководящие должности по отбытии наказания. Кроме того, инстанция удовлетворила иск ЦНИРТИ имени А.И. Берга.
Как заявил РИА Новости адвокат осужденного Павел Соркин, защита не согласна с приговором и считает его слишком суровым.
"Мы считаем приговор необоснованным, он будет обжалован", - заявил собеседник агентства.
По словам защиты, лежащая в основе экспертиза проводилась без соответствующих познаний о радиокомпонентах. Соркин также добавил, что изначально ЦНИРТИ имени А.И. Берга подали иск в арбитражный суд, где проиграли спор, и уже после обратились в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела.
Как ранее сообщали в СМИ, по версии обвинения Иванов, будучи генеральным директором компании ООО "Радиоавтоматика", заключил два госконтракта на поставку радиокомпонентов из-за рубежа в ЦНИРТИ имени А.И. Берга и, завысив стоимость компонентов, похитил у института почти 300 миллионов рублей.