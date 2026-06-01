В Курской области дрон ВСУ атаковал велосипедиста

КУРСК, 1 июн - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал 76-летнего велосипедиста в поселке Глушково Курской области, с переломом голени его доставят в больницу, когда позволит обстановка, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"В Глушковском районе пострадал 76-летний мужчина. Вражеский дрон атаковал жителя поселка Глушково, когда он ехал на велосипеде. Мужчина попытался увернуться от "птички", в результате упал и сломал голень на левой ноге", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что как только позволит обстановка, мужчину доставят в медучреждение.