В Курской области дрон ВСУ атаковал велосипедиста
Специальная военная операция на Украине
 
21:11 01.06.2026 (обновлено: 21:12 01.06.2026)
В Курской области дрон ВСУ атаковал велосипедиста

Хинштейн: в Курской области дрон ВСУ атаковал 76-летнего велосипедиста

  • В поселке Глушково Курской области дрон ВСУ атаковал 76-летнего велосипедиста.
  • Мужчина сломал голень и будет доставлен в больницу, когда позволит обстановка.
КУРСК, 1 июн - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал 76-летнего велосипедиста в поселке Глушково Курской области, с переломом голени его доставят в больницу, когда позволит обстановка, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Глушковском районе пострадал 76-летний мужчина. Вражеский дрон атаковал жителя поселка Глушково, когда он ехал на велосипеде. Мужчина попытался увернуться от "птички", в результате упал и сломал голень на левой ноге", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что как только позволит обстановка, мужчину доставят в медучреждение.
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныГлушковский районАлександр Хинштейн
 
 
