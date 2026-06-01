В Курской области дрон ВСУ атаковал велосипедиста

КУРСК, 1 июн - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал 76-летнего велосипедиста в поселке Глушково Курской области, с переломом голени его доставят в больницу, когда позволит обстановка, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.