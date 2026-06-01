Регоператор объяснил, откуда взялись горы мусора на кладбище в Казани

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Горы мусора на Давликеевском кладбище в Казани образовались после праздника Троицы.
- Уборка на кладбище запланирована на вторник, сейчас она затруднена отсутствием проезда.
КАЗАНЬ, 1 июн – РИА Новости. Горы мусора на Давликеевском кладбище в Казани образовались после праздника Троицы, когда принято навещать усопших, вывоз мусора проводится по заявке администрации кладбища и будет проведен во вторник, сообщил РИА Новости представитель управляющей компании "Предприятие жилищно-коммунального хозяйства" (УК ПЖКХ).
Ранее в соцсетях и Telegram-каналах были опубликованы сообщения о том, что могилы на Давликеевском кладбище завалены мусором. Как утверждали каналы, последний раз спецтехнику видели на кладбище в конце зимы.
"Вывоз отходов ТКО с кладбищ и зачистки спецтехникой проводятся после заявки от администрации кладбища. Последняя зачистка была 21 мая. Вчера был праздник Троица, это отходы одного дня. Типичная ситуация для данного кладбища", - сказал собеседник агентства.
Представитель УК ПЖКХ уточнил, что с администрацией кладбища поддерживается постоянная связь, спецтехника должна прибыть туда для уборки во вторник. Как правило, заявки на спецтехнику от администрации поступают с началом теплого сезона и после больших религиозных праздников. При этом он отметил, что уборка затруднена отсутствием проезда.
ООО "Управляющая компания "Предприятие жилищно-коммунального хозяйства" образовано в 2016 году, входит в группу компаний "РТ-Инвест", созданную в 2012 году при участии госкорпорации "Ростех". С 1 января 2019 года УК ПЖКХ является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами по западной зоне Татарстана, в которую входят Казань и 21 муниципальный район республики.
