Регоператор объяснил, откуда взялись горы мусора на кладбище в Казани

Краткий пересказ от РИА ИИ Горы мусора на Давликеевском кладбище в Казани образовались после праздника Троицы.

Уборка на кладбище запланирована на вторник, сейчас она затруднена отсутствием проезда.

КАЗАНЬ, 1 июн – РИА Новости. Горы мусора на Давликеевском кладбище в Казани образовались после праздника Троицы, когда принято навещать усопших, вывоз мусора проводится по заявке администрации кладбища и будет проведен во вторник, сообщил РИА Новости представитель управляющей компании "Предприятие жилищно-коммунального хозяйства" (УК ПЖКХ).

Ранее в соцсетях и Telegram-каналах были опубликованы сообщения о том, что могилы на Давликеевском кладбище завалены мусором. Как утверждали каналы, последний раз спецтехнику видели на кладбище в конце зимы.

"Вывоз отходов ТКО с кладбищ и зачистки спецтехникой проводятся после заявки от администрации кладбища. Последняя зачистка была 21 мая. Вчера был праздник Троица, это отходы одного дня. Типичная ситуация для данного кладбища", - сказал собеседник агентства.

Представитель УК ПЖКХ уточнил, что с администрацией кладбища поддерживается постоянная связь, спецтехника должна прибыть туда для уборки во вторник. Как правило, заявки на спецтехнику от администрации поступают с началом теплого сезона и после больших религиозных праздников. При этом он отметил, что уборка затруднена отсутствием проезда.