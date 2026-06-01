Медицинский автомобиль сбил футболиста во время матча в Эквадоре

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Машина медицинской помощи сбила полузащитника футбольного клуба "Портовьехо" Эдисона Кайседо на поле во время матча второго дивизиона чемпионата Эквадора с "Эль Насьоналем".

Инцидент произошел в воскресенье. На 78-й минуте машина медицинской помощи увозила получившего травму игрока "Портовьехо" с поля и наехала на ногу проходившего рядом его одноклубника - Кайседо. Пострадавший спортсмен упал на траву, но позднее смог подняться и завершить встречу.