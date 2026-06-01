Рейтинг@Mail.ru
Капитан задержанного Францией танкера подтвердил российское гражданство - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 01.06.2026
Капитан задержанного Францией танкера подтвердил российское гражданство

Капитан задержанного Францией танкера Tagor заявил, что является россиянином

© Фото : Морская префектура Франции по Атлантическому регионуСудно Tagor, задержанное французскими ВМС в Атлантическом океане
Судно Tagor, задержанное французскими ВМС в Атлантическом океане - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© Фото : Морская префектура Франции по Атлантическому региону
Судно Tagor, задержанное французскими ВМС в Атлантическом океане
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Капитан задержанного в Атлантике танкера Tagor заявил, что является гражданином России.
  • Капитан танкера неоднократно отказался выполнять указания ВМС Франции, из-за чего возникла необходимость взять судно под контроль.
ПАРИЖ, 1 июн – РИА Новости. Капитан задержанного в Атлантике танкера Tagor, якобы шедшего из Мурманска, заявил, что является гражданином России, сообщил в понедельник прокурор французского Бреста Стефан Келленберже.
Ранее посольство РФ в Париже сообщило РИА Новости, что капитан судна, по предварительным данным, является россиянином.
Военнослужащий ВМС Франции наблюдает за нефтяным танкером в Атлантическом океане - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Во Франции начали расследование после задержания танкера Tagor
Вчера, 14:40
"Поскольку капитан танкера, который заявил, что является гражданином России, неоднократно отказался выполнять указания ВМС Франции, возникла необходимость взять судно под контроль", - приводит телеканал BFMTV заявление прокурора.
Отмечается, что на момент задержания экипаж судна насчитывал 23 человека. Их гражданство не уточняется.
Ранее французские ВМС задержали в Атлантическом океане танкер Tagor, якобы шедший из Мурманска под ложным флагом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают незаконными и граничащими с пиратством действия Франции по задержанию судна.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
В Кремле сравнили задержание Францией танкера Tagor с пиратством
Вчера, 12:29
 
В миреРоссияФранцияМурманскДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала