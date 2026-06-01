Капитан задержанного Францией танкера подтвердил российское гражданство

ПАРИЖ, 1 июн – РИА Новости. Капитан задержанного в Атлантике танкера Tagor, якобы шедшего из Мурманска, заявил, что является гражданином России, сообщил в понедельник прокурор французского Бреста Стефан Келленберже.
"Поскольку капитан танкера, который заявил, что является гражданином России, неоднократно отказался выполнять указания ВМС Франции, возникла необходимость взять судно под контроль", - приводит телеканал BFMTV заявление прокурора.
Отмечается, что на момент задержания экипаж судна насчитывал 23 человека. Их гражданство не уточняется.
Ранее французские ВМС задержали в Атлантическом океане танкер Tagor, якобы шедший из Мурманска под ложным флагом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают незаконными и граничащими с пиратством действия Франции по задержанию судна.