Капитан задержанного Францией танкера подтвердил российское гражданство

© Фото : Морская префектура Франции по Атлантическому региону Судно Tagor, задержанное французскими ВМС в Атлантическом океане

Краткий пересказ от РИА ИИ Капитан задержанного в Атлантике танкера Tagor заявил, что является гражданином России.

Капитан танкера неоднократно отказался выполнять указания ВМС Франции, из-за чего возникла необходимость взять судно под контроль.

ПАРИЖ, 1 июн – РИА Новости. Капитан задержанного в Атлантике танкера Tagor, якобы шедшего из Мурманска, заявил, что является гражданином России, сообщил в понедельник прокурор французского Бреста Стефан Келленберже.

Ранее посольство РФ Париже сообщило РИА Новости, что капитан судна, по предварительным данным, является россиянином.

"Поскольку капитан танкера, который заявил, что является гражданином России, неоднократно отказался выполнять указания ВМС Франции, возникла необходимость взять судно под контроль", - приводит телеканал BFMTV заявление прокурора.