Соперница Калинской назвала россиянку одной из лучших теннисисток в мире

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полька Майя Хвалиньская назвала Анну Калинскую одной из лучших теннисисток в мире.
- Она встретится с россиянкой в четвертьфинале "Ролан Гаррос".
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Полька Майя Хвалиньская назвала свою соперницу по четвертьфиналу "Ролан Гаррос" россиянку Анну Калинскую одной из лучших теннисисток в мире.
В понедельник занимающая 114-е место в мировом рейтинге Хвалиньская обыграла Диан Парри из Франции со счетом 6:3, 6:2 и стала соперницей Калинской по 1/4 финала.
01 июня 2026 • начало в 15:55
2 : 0
"Калинская - одна из лучших теннисисток в мире. Меня, честно говоря, никто не знает. Безусловно, это очень большой вызов, как и любой матч здесь. Я просто должна показать свою лучшую игру", - цитирует Хвалиньскую The Tennis Letter.
24-летняя полька впервые участвует в основной сетке "Ролан Гаррос". До этого ее лучшим результатом на "Шлемах" был второй круг Уимблдона в 2022 году. Хвалиньская стала седьмым квалифаером в XXI веке, достигшим четвертьфинала "Ролан Гаррос" в женском одиночном разряде. Также Хвалиньская - четвертая полька после Агнешки Радваньской, Иги Швёнтек и Магды Линетт, ставшая четвертьфиналисткой на турнирах Большого шлема.
Калинская ранее в понедельник за 2 часа 49 минут обыграла представляющую Австрию Анастасию Потапову со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (10:7). Прежде Калинская не проходила дальше второго раунда на "Ролан Гаррос".
