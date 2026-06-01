Соперница Калинской назвала россиянку одной из лучших теннисисток в мире

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Полька Майя Хвалиньская назвала свою соперницу по четвертьфиналу "Ролан Гаррос" россиянку Анну Калинскую одной из лучших теннисисток в мире.

"Калинская - одна из лучших теннисисток в мире. Меня, честно говоря, никто не знает. Безусловно, это очень большой вызов, как и любой матч здесь. Я просто должна показать свою лучшую игру", - цитирует Хвалиньскую The Tennis Letter.