Рейтинг@Mail.ru
Соперница Калинской назвала россиянку одной из лучших теннисисток в мире - РИА Новости Спорт, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
18:36 01.06.2026
Соперница Калинской назвала россиянку одной из лучших теннисисток в мире

Хвалиньская назвала Калинскую одной из лучших теннисисток в мире

© Фото : Пресс-служба Australian OpenРоссийская теннисистка Анна Калинская
Российская теннисистка Анна Калинская - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© Фото : Пресс-служба Australian Open
Российская теннисистка Анна Калинская. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полька Майя Хвалиньская назвала Анну Калинскую одной из лучших теннисисток в мире.
  • Она встретится с россиянкой в четвертьфинале "Ролан Гаррос".
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Полька Майя Хвалиньская назвала свою соперницу по четвертьфиналу "Ролан Гаррос" россиянку Анну Калинскую одной из лучших теннисисток в мире.
В понедельник занимающая 114-е место в мировом рейтинге Хвалиньская обыграла Диан Парри из Франции со счетом 6:3, 6:2 и стала соперницей Калинской по 1/4 финала.
Турниры Большого шлема
Roland Garros WTA
01 июня 2026 • начало в 15:55
Завершен
Майя Хвалинска
2 : 06:36:2
Диан Парри
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Калинская - одна из лучших теннисисток в мире. Меня, честно говоря, никто не знает. Безусловно, это очень большой вызов, как и любой матч здесь. Я просто должна показать свою лучшую игру", - цитирует Хвалиньскую The Tennis Letter.
24-летняя полька впервые участвует в основной сетке "Ролан Гаррос". До этого ее лучшим результатом на "Шлемах" был второй круг Уимблдона в 2022 году. Хвалиньская стала седьмым квалифаером в XXI веке, достигшим четвертьфинала "Ролан Гаррос" в женском одиночном разряде. Также Хвалиньская - четвертая полька после Агнешки Радваньской, Иги Швёнтек и Магды Линетт, ставшая четвертьфиналисткой на турнирах Большого шлема.
Калинская ранее в понедельник за 2 часа 49 минут обыграла представляющую Австрию Анастасию Потапову со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (10:7). Прежде Калинская не проходила дальше второго раунда на "Ролан Гаррос".
Серена Уильямс - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Серена Уильямс возобновит карьеру
Вчера, 17:17
 
ТеннисСпортФранцияАвстрияАнна КалинскаяДиан ПарриАгнешка Радваньская
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Потапова
    А. Калинская
    466
    627
  • Теннис
    Завершен
    М. Киз
    Д. Шнайдер
    360
    636
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    82
    80
  • Футбол
    Завершен
    Турция
    Северная Македония
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Швеция
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Н. Осака
    76
    53
  • Футбол
    Завершен
    Австрия
    Тунис
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала