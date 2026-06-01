Калинская рассказала, что ментально изменила свой подход к "Ролан Гаррос"

"Я в шоке. Не могу поверить, что этот матч закончился и я стою здесь, даю интервью. Что за матч, невероятная борьба со стороны нас обеих до последней секунды! Я играла с ней много раз, но этот матч был действительно особенным. Она заметно прибавила, сегодня был серьезный вызов. У меня не осталось нервов. Я надеялась сохранить фокус, не все работало, и я просто подумала: будь что будет. Расслабилась, привела в порядок дыхание, попыталась сделать брейк. Я счастлива, что мне это удалось. Таков женский теннис, ребята", - сказала российская теннисистка после матча.