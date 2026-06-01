Калинская рассказала, что ментально изменила свой подход к "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 01.06.2026
16:12 01.06.2026
Калинская рассказала, что ментально изменила свой подход к "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анна Калинская впервые в карьере вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос".
  • Она обыграла Анастасию Потапову со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (10:7).
  • Теннисистка рассказала, что старается не давить на себя необходимостью хорошо играть на грунте, поскольку раньше это не получалось.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская после первого в карьере выхода в четвертьфинал "Ролан Гаррос" заявила, что старается не давить на себя необходимостью хорошо играть на грунте, поскольку раньше это не получалось.
Калинская в понедельник за 2 часа 49 минут обыграла представляющую Австрию бывшую российскую теннисистку Анастасию Потапову со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (10:7). В третьем сете Потапова дважды подавала на матч, но Калинская оба раза сделала брейк.
"Я в шоке. Не могу поверить, что этот матч закончился и я стою здесь, даю интервью. Что за матч, невероятная борьба со стороны нас обеих до последней секунды! Я играла с ней много раз, но этот матч был действительно особенным. Она заметно прибавила, сегодня был серьезный вызов. У меня не осталось нервов. Я надеялась сохранить фокус, не все работало, и я просто подумала: будь что будет. Расслабилась, привела в порядок дыхание, попыталась сделать брейк. Я счастлива, что мне это удалось. Таков женский теннис, ребята", - сказала российская теннисистка после матча.
Калинская впервые в карьере вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос". Прежде она четыре раза участвовала в турнире в Париже, однако выиграла только один матч и трижды вылетела в первом круге. На вопрос о том, изменила ли она подход к турниру, россиянка ответила: "Возможно, ментально - да. Я стараюсь получать больше удовольствия, не давить на себя необходимостью хорошо играть на грунте, поскольку у меня это никогда особо не получалось, и, кажется, это помогает".
В четвертьфинале Калинская сыграет против победительницы встречи Майя Хвалиньская (Польша) - Диан Парри (Франция).
