Калинская впервые в карьере вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Анна Калинская впервые в карьере пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.
- В матче четвертого круга она обыграла Анастасию Потапову.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская впервые в карьере пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
В матче четвертого круга турнира Калинская, которая посеяна на турнире под 22-м номером, обыграла представляющую Австрию бывшую российскую теннисистку Анастасию Потапову (28) со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (10:7).
Roland Garros WTA
01 июня 2026 • начало в 12:15
Завершен
В решающем сете Потапова отыгралась со счета 1:4 по геймам, а позже дважды подавала на матч - 5:4 и 6:5. Спортсменки провели на корте 2 часа 49 минут.
В четвертьфинале Калинская сыграет против победительницы встречи Майя Хвалиньская (Польша) - Диан Парри (Франция). Ранее 27-летняя россиянка не доходила на "Ролан Гаррос" дальше второго круга. Она является 24-й ракеткой мира.