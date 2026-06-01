Концерт Надежды и Григория Кадышевых пройдет 20 июня в Москве

МОСКВА, 1 июн - пресс-служба театра "Золотое Кольцо". 20 июня в Москве на сцене "ВТБ Арены" Надежда и Григорий Кадышевы и ансамбль "Золотое кольцо" представят концертную программу "Плывет веночек" (6+).

В последние два года "Золотое кольцо" превратилось в культурный феномен: треки "Плывет веночек" и "Течет ручей" стали вирусными в социальных сетях, набирая миллионы просмотров.

Строки из песен Надежды Кадышевой теперь цитирует не только старшее, но и младшее поколение: под них снимают ролики, создают образы в русском стиле и приходят на концерты в кокошниках, сарафанах, рубахах и ярких народных нарядах. Ансамбль, чья история началась в 1988 году, доказал, что настоящая народная музыка не знает возраста.

На большой сцене "ВТБ Арены" объединятся несколько поколений зрителей и выдающихся артистов. Надежда и Григорий Кадышевы и ансамбль "Золотое кольцо" подарят поклонникам масштабную концертную программу, в которой прозвучат золотые хиты: "Течет ручей", "Широка река", "Плывет веночек", "Колдунья.

Особым событием вечера станет конкурс костюмов. Зрители смогут прийти на концерт в ярких образах в народном стиле и стать частью большого праздничного действия.

Организаторы выберут 20 лучших костюмов: их обладатели выйдут на сцену, примут участие в дефиле.

Конкурс станет продолжением новой зрительской традиции, которая уже сложилась вокруг концертов "Золотого кольца": поклонники все чаще приходят на выступления не просто как зрители, а как участники общего народного праздника — в кокошниках, венках, стилизованных костюмах и современных образах с русскими мотивами.